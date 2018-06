Da Shaqiri alla mano de dios se il gol è una rivincita politica

Mondiali 2018 - i ‘kosovari’ Xhaka e Shaqiri segnano alla Serbia e fanno il gesto dell’aquila. E Belgrado si arrabbia : È venuto naturale e loro non vogliono neanche parlarle. Ad alcuni, come Stephan Lichtsteiner, è sembrato giusto. Ad altri, per esempio il loro ct Petkovic, no. Perché il calcio deve rimanere un campo neutrale. Certo è che, a oltre vent’anni dalla fuga dal Kosovo e l’arrivo in Svizzera delle loro famiglie, Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri devono essersi parecchio emozionati. Il secondo, nella terra contesa da Serbia e Albania, ci è pure ...