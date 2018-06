optimaitalia

: Da #Riverdale 2 al finale di Major Crimes e #iZombie 4: le serie Mediaset in onda a luglio - OptiMagazine : Da #Riverdale 2 al finale di Major Crimes e #iZombie 4: le serie Mediaset in onda a luglio - _evanizer : Riverdale season 2 finale... - Nannola15 : “Che importa se hai guardato il finale di Riverdale senza di me.” #theranch ?? -

(Di domenica 24 giugno 2018) Pensavate di rimanere senzatv a? Non sarà così visto cheha pensato di lanciare alcuni gioiellini a cominciare da2. Dopo quasi un anno di attesa laThe CW è arrivata per la prima volta in chiaro su La5 ma la secstagione andrà inal lunedì sera su Premium Stories proprio dal 2alle 21.15.Ladovrebbe andare incon un singolo episodio a settimana e andare avanti per tutta la stagione estiva. Sempre al lunedì sera, però dal 9, torneranno i nuovi episodi, gli ultimi, di6, su Premium Crime dalle 21.15.Ma queste non sono le unichetv previste per il mese disuPremium visto che, insieme ai misteri di2 e i casi di6 (ultima stagione della), ci saranno anche altri graditi ritorni a cominciare da Taken 2 insu Premium Crime al giovedì il 5 ...