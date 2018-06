Da oggi le donne possono guidare in Arabia Saudita

In Arabia Saudita da oggi le donne possono guidare - fine del divieto - : La svolta è entrata in vigore alla mezzanotte del 24 giugno. All'inizio del mese erano state rilasciate le prime patenti alle guidatrici. La scelta rientra nel piano di modernizzazione del Paese ...

Uomini e Donne oggi Luigi Matroianni risponde a domanda diretta su Sara : ‘Work in progress’ : Uomini e Donne Oggi, Luigi Matroianni risponde a domanda diretta su Sara: ‘Work in progress…’. L’ultima news sulla coppia Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella, la soap opera d’amore continua. La coppia sbocciata nell’ultima edizione di Uomini e Donne continua a tenere banco. L’ultima news la offre l’ex corteggiatore che non si è tirato indietro sulla […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Luigi ...

Uomini e Donne oggi - Rama Lila ha partorito : è nato Indra : oggi Uomini e Donne: è nato il figlio di Rama Lila Giustini Fiocco azzurro per Rama Lila Giustini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La modella e web influencer è diventata mamma del piccolo Indra. A dare l’annuncio la stessa Rama su Instagram dove, in una storia, ha pubblicato i piedini del suo bambino. La […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Rama Lila ha partorito: è nato Indra proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Pioggia di critiche per Sara Affi Fella : "uno sbaglio" che il web non perdona (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Delle ultime coppie nate, solo due sono quelle felici. Tra Sara e Luigi è crisi ma il web non perdona la Affi Fella per un errore...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne oggi - come sta Valentina Dallari? “È stata dura ma mi sto curando” : Uomini e Donne, come procedono le cure per Valentina Dallari? L’ex tronista si racconta in una lunga intervista: “È stata dura ma mi sto curando” Da quando Valentina Dallari ha annunciato di non stare bene, il pubblico di Uomini e Donne attivo sui social ha mostrato all’ex tronista tutto il suo affetto. Questo, ha raccontato […] L'articolo Uomini e Donne oggi, come sta Valentina Dallari? “È stata dura ma mi ...

Uomini e Donne oggi - Claudio Sona cambia look : tutti senza parole : oggi Uomini e Donne, Claudio Sona sorprende tutti: da moro a biondo platino Colpo di scena del tutto inaspettato, si potrebbe quasi pensare che Claudio Sona abbia battuto la testa da qualche parte. L’ex tronista di Uomini e Donne ne ha combinata un’altra delle sue. Dire che i fan sono rimasti tutti senza parole è […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Claudio Sona cambia look: tutti senza parole proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne oggi : Rama Lila incinta svela nome e padre del bambino : oggi Uomini e Donne: Rama Lila sta per partorire e svela chi è il padre del bambino A un passo dal parto Rama Lila di Uomini e Donne ha deciso di svelare chi è il padre del bambino che aspetta e come chiamerà il suo primogenito. L’ex corteggiatrice di Jonas Berami ha pubblicato su Instagram […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Rama Lila incinta svela nome e padre del bambino proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne oggi - Luigi deluso da Sara? Lo strano like : oggi Uomini e Donne, Luigi Mastroianni contro Sara? Strani movimenti social Al momento non è ancora chiara l’attuale situazione sentimentale di Luigi e Sara. La coppia nata a Uomini e Donne pare non riesca a vedersi poi così spesso. Proprio a causa dei loro pochi incontri, si è iniziato a parlare di crisi. In ogni […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Luigi deluso da Sara? Lo strano like proviene da Gossip e Tv.

Oroscopo di oggi : Domenica 17 giugno 2018 di Donnesì : Economia nel caos: aumentano le uscite impreviste e le entrate vi verranno somministrate con il contagocce. VERGINE , nati tra il 24 Agosto e il 22 Settembre, Una decisione importante per il vostro ...

Uomini e Donne oggi Sara Affi Fella si sfoga : “Zitta per troppi giorni - ora parlo io” : Uomini e Donne Oggi Sara Affi Fella rompe il silenzio, lo sfogo: “Zitta per troppi giorni, ora parlo io” Le voci che vogliono la tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella già lontana da Luigi Mastroianni si fanno sempre più insistenti. Le ultime ore sono state roventi. A gettare ulteriori spettri sulla fine della love […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Sara Affi Fella si sfoga: “Zitta per troppi giorni, ora parlo ...

Uomini e Donne oggi - Marco Firpo dopo l’operazione al cuore : come sta? : oggi Uomini e Donne, Marco Firpo dopo l’operazione al cuore: novità sullo stato di salute Marco Firpo ha lasciato con il fiato sospeso tutti i suoi fan e amici. Il noto cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha vissuto attimi di grande panico e paura. Nel mese di Aprile, l’ex fiamma di Gemma […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Marco Firpo dopo l’operazione al cuore: come sta? proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne oggi - Alex vicino a Claudio Merangolo dopo Alessandro? : oggi Uomini e Donne, Alex Migliorini ripensa a Claudio Merangolo? Curiosi movimenti social dopo Alessandro Capitolo definitivamente chiuso quello di Alex Migliorini con Alessandro D’Amico. La coppia nata nel corso dell’ultima stagione del Trono Gay di Uomini e Donne non è durata a lungo. La storia d’amore tra i due sembrava essere da favola, poi […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Alex vicino a Claudio Merangolo dopo ...

NICOLÓ BRIGANTE E VIRGINIA STABLUM SI SONO LASCIATI/ Pioggia di critiche per l'ex tronista! (Uomini e Donne) : Nicolò BRIGANTE e VIRGINIA STABLUM si SONO LASCIATI! Dopo due mesi insieme dopo Uomini e Donne, arriva l'annuncio su Instagram: "Non è scattato l'amore folle"(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:20:00 GMT)

Uomini e Donne oggi - Nicolò ha già dimenticato Virginia? La verità : oggi Uomini e Donne, Nicolò Brigante insieme a un’altra dopo Virginia? L’ex tronista si svela Caos sui social a causa della rottura tra Nicolò e Virginia. I due non apparivano insieme da ormai diversi giorni, eppure nessuno si sarebbe mai aspettato l’annuncio che poi hanno decido di dare. Attraverso i propri profili Instagram, i diretti […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Nicolò ha già dimenticato Virginia? La verità ...