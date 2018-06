Cos’è il tumore della tiroide e cosa lo provoca | ecco le cause e i sintomi più comuni

meteoweb.eu

(Di domenica 24 giugno 2018) Ilto dalla crescita anomala di un gruppo di sue cellule, e può essere sia benigno sia maligno (in questo caso si parla più propriamente di cancro). Il cancronon è molto comune, poiché costituisce l’1-2% di tutti i tumori, con un’incidenza di 4,1 casi ogni 100.000 abitanti per gli uomini e 12,5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per le donne. Secondo stime del Registro tumori italiano, nel 2012 sono stati diagnosticati 3.200 tumorii nei maschi e 10.900 nelle femmine. La sopravvivenza è molto elevata (oltre il 90% a 5 anni dalla diagnosi nelle forme differenziate). Cos’è laLa– spiega in una scheda di approfondimento l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – è una ghiandola posta nel collo, appena sotto la cartilaginea (il cosiddetto pomo d’Adamo). Ha la forma ...