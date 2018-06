Corte de' Cortesi | rame nascosto nei campi di mais | recuperato dai carabinieri

Volley : Superlega - Corte sia - talentuoso centrale per Siena : Siena -La Emma Villas Siena completa il reparto dei centrali con il giovanissimo talento trevigiano, promessa della Nazionale Under 20, Lorenzo Cortesia . LA CARRIERA- Nato nel 1999, 202 cm di altezza,...

Stadio Roma - nelle carte il ruolo di Parnasi : “Forte credibilità con il M5s e la Cortesia al politico Pd. Ho lista di tutti i partiti” : “Io c’ho una lista di tutti i partiti politici, dieci soggetti. Io non voglio essere presente, la cosa la faccio fa’ a mamma. Poi vediamo come fa con i pagamenti”. Lo Stadio dell’As Roma, ma non solo. Un importante progetto commerciale nel comune di Marino – alle porte della Capitale – il restyling del litorale di Ostia “anche nell’interesse degli Spada”, altri interessi da sbloccare in città e il sogno di atterrare a Milano ...