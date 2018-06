Coppia gay unita civilmente | ' A noi vietato entrare in un locale' Rivolta sul web

Napoli - Coppia gay unita civilmente : 'A noi vietato entrare in un locale' : Due ragazzi uniti civilmente sono stati respinti ieri sera all'ingresso di un lido nell'area flegrea secondo quanto denunciato agli uffici della Questura di Napoli dai protagonisti dell'episodio. D.B. ...

Scopre che il marito 86enne è gay : Coppia divorzia dopo 58 anni : Scopre che il marito è gay e chiede il divorzio dopo 58 anni di matrimonio e oltre 60 di vita passata insieme. Come riferisce l’Unione Sarda, i protagonisti della vicenda sono due anziani: 86 anni lui, 82 lei....

Ricky Martin : "Vorrei che i miei figli fossero gay". E subito sCoppia la bufera in rete : Non è la prima volta che alcune dichiarazioni o comportamenti di Ricky Martin fanno discutere, ma ora una sua intervista ha sollevato veramente un polverone.Ospite a Popcorn with Peter Travers, un programma della Abc, il cantante ha parlato dei suoi figli, delle grandi emozioni che ogni giorno gli regalano e di come sia cambiata la sua vita da quando ha fatto coming out. Ricky Martin, infatti, ha due gemelli di 9 anni, Matteo e Valentino, nati ...

Milano - l’esperimento dello youtuber : finge insulti a Coppia gay sulla metro. Ecco come reagiscono gli altri passeggeri : Lo youtuber Kiko.Co ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un video che lui stesso definisce un “esperimento sociale”. Nella metropolitana di Milano ha finto di insultare una famiglia arcobaleno (le stesse non riconosciute dal neo ministro Fontana) composta da due uomini con il loro figlio. E con una telecamera nascosta ha filmato le reazioni degli altri passeggeri, che sono rimasti tutt’altro che ...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato ragione al pasticcere che si era rifiutato di fare una torta nuziale per una Coppia gay : La Corte Suprema degli Stati Uniti si è espressa sul caso di Jack Phillips, il pasticcere del Colorado di idee conservatrici, che nel 2012, quando i matrimoni gay non erano ancora legali nello stato, si rifiutò di preparare e decorare The post La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato ragione al pasticcere che si era rifiutato di fare una torta nuziale per una coppia gay appeared first on Il Post.

