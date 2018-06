Coppa del Mondo FIA Cross Country e Campionato Italiano Cross Country

Tutti i capocannonieri della Coppa del Mondo : ... risultati e classifiche di Tutti i gironi Il primo fu Guillermo Stábile che con le sue 8 reti nel 1930 trascinò l'Argentina alla prima finale , persa, della storia della Coppa del Mondo, contro l'...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : bene azzurrini ed azzurrine nella prima giornata del trap : Inizia bene per gli azzurrini del Tiro a volo la tappa della Coppa del Mondo junior scattata oggi a Suhl, in Germania: nella prima giornata riservata al trap, sia i ragazzi che le ragazze italiane si sono distinti sia nelle prove individuali sia, soprattutto, in quelle di squadra. Domani la fine delle eliminatorie e le finali. Nelle qualificazioni del trap maschile dopo le prime tre serie (75 piattelli) Daniele Flammini è terzo con 69, mentre ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Astana 2018 : Alice Sotero e Riccardo De Luca in trionfo nella staffetta mista! : L’Italia mette il punto esclamativo nelle Finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: Alice Sotero e Riccardo De Luca, con una straordinaria rimonta vincono la staffetta mista, confermando la buona tradizione stagionale che ha visto gli azzurri trionfare in tre occasioni su cinque con altrettante coppie diverse in questa gara. Alice e Riccardo sono partiti così così nel nuoto e nella scherma, accumulando un ritardo non indifferente ...

Canottaggio – Coppa del Mondo : nove medaglie per l’Italia a Linz : Canottaggio. nove medaglie per l’Italremo in Coppa del Mondo a Linz Giornata straordinaria per l’Italia del remo che oggi ha incassato quattro medaglie in altrettante barche olimpiche (3 ori: quattro di coppia senior maschile, doppio pesi leggeri maschile e femminile; 1 argento: due senza senior femminile). medaglie che, aggiunte alle 5 vinte ieri (1 oro: quattro di coppia pesi leggeri maschile; 1 argento: quattro con PR3 pararowing: ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : due ottimi bronzi per l’Italia nella prima giornata : prima giornata di gare in Coppa del Mondo junior di Tiro a segno, che si disputa a Suhl (Germania). Arrivano già ottime notizie dal poligono maschile e femminile: nella carabina 50m donne Sofia Benetti raggiunge il terzo posto, stesso risultato anche nella prova a squadre della pistola 50m uomini. Andiamo con ordine: la prima italiana a sparare è proprio la tiratrice di Appiano San Michele nella carabina 50m, che attraverso una prestazione ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018 : eliminati in semifinale Giovanni De Gennaro e Marcello Beda : Si conclude senza acuti azzurri la prima tappa della Coppa del Mondo di Canoa slalom, terminata oggi a Liptovsky Mikulas: in Slovacchia nel K1 maschile fuori in semifinale Giovanni De Gennaro e Marcello Beda, mentre non erano rimaste azzurre in gara nel C1 femminile. Nel K1 maschile fuori nelle semifinali Giovanni De Gennaro e Marcello Beda: il primo salta una porta e chiude 39°, mentre il secondo, seppur con due sole penalità, arriva 22°. In ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : ITALIA SONTUOSA! Dominio del 4 di coppia - trionfano anche Rodini-Cesarini e Oppo-Ruta! 4 podi complessivi nelle specialità olimpiche! : A Linz, in Austria, si è conclusa la seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: nel bacino dove il prossimo anno si terranno i Mondiali, che assegneranno i primi pass olimpici per Tokyo 2020, oggi si sono disputate le finali delle 14 specialità olimpiche, con l’ITALIA che ha mietuto successi. Nel quattro di coppia senior maschile Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili hanno vinto in 5’40″28 ...

Canottaggio – 5 medaglie azzurre in Coppa del Mondo : Canottaggio. Italremo sugli scudi in Coppa del Mondo: cinque medaglie nelle specialità non olimpiche e paralimpiche L’Italia del remo chiude la prima giornata di finali vincendo 5 medaglie (1 oro, 1 argento, 3 bronzo) nelle specialità non olimpiche e paralimpiche. Alle medaglie vanno aggiunte anche le 8 barche olimpiche che hanno raggiunto la finale attraverso semifinali e recuperi odierni: doppio, quattro di coppia e otto senior maschile; ...

Pentathlon - Finali Coppa del Mondo Astana 2018 : settimo Giuseppe Mattia Parisi - undicesimo Riccardo De Luca : Niente da fare per l’Italia nelle Finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: nella finale maschile, nonostante l’ottima prestazione di giovedì nel ranking round di scherma, oggi Giuseppe Mattia Parisi e Riccardo De Luca si sono classificati rispettivamente al settimo ed all’undicesimo posto. Doppietta sudcoreana, vittoria di Jinhwa Jung con 1431 punti davanti a Woongtae Jun, secondo con 1426, che brucia l’irlandese ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : vittoria per il quattro di coppia pesi leggeri maschile - cinque podi in tutto per l’Italia : Nella sessione pomeridiana della seconda giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio sono andate in scena le Finali A delle specialità non olimpiche e del paraCanottaggio. Per l’Italia la vittoria del quattro di coppia pesi leggeri maschile, un secondo e tre terzi posti. SPECIALITA’ NON OLIMPICHE Nel quattro di coppia pesi leggeri maschile Matteo Mulas, Andrea Micheletti, Catello Amarante e Paolo Di ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : buona Italia nella seconda giornata - Battisti-Venier e quattro senza in Finale : La seconda giornata di gare riserva buoni risultati alla truppa azzurra impegnata nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio a Linz: in Austria si sono svolte semifinali e ripescaggi, nonché alcune finali per le posizioni di rincalzo. Oggi pomeriggio le finali delle specialità non olimpiche e del paraCanottaggio. Andiamo a scoprire i risultati della sessione mattutina. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel due senza senior maschile Salvatore ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Liptovsky Mikulas 2018 : Stefanie Horn chiude sesta nel K1 femminile : Arrivano un piazzamento ed un’eliminazione in semifinale per l’Italia nella prime finali della prima tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom: a Liptovsky Mikulas Stefanie Horn, dopo aver chiuso proprio al decimo posto le semifinali, ha chiuso sesta, mentre Raffaello Ivaldi ha terminato al 27° posto. Nel K1 femminile ha vinto l’australiana Jessica Fox in 101″20, davanti all’austriaca Corinna Kuhnle a 1″58, ...

Canottaggio – Coppa del Mondo : l’Italremo verso le finali : Canottaggio. In Coppa del Mondo l’Italremo avanza compatto verso le finali Al termine della prima giornata di Coppa del Mondo di Linz (Austria) lo squadrone azzurro perde solo due barche (il singolo e il due senza senior maschile), mentre ne ha già piazzate in finale diretta 5: una pesi leggeri (quattro di coppia maschile) e 4 Pararowing (singolo PR1 femminile, quattro con PR3 misto, singolo PR2 maschile, due senza PR3 maschile). 13 ...