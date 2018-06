Conte : torno soddisfatto da Bruxelles - abbiamo dato giusta la direzione al dibattito sui migranti : "Si è conclusa la riunione informale sul tema migrazione a Bruxelles e rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del mini-vertice di Bruxelles sui migranti. Si è conclusa la riunione informale sul tema migrazione a Bruxelles ...

La mossa di Conte : via libera al ritorno dei migranti se si riscrive Dublino : Dopo aver ingaggiato una guerra diplomatica senza precedenti, aver ottenuto un'attenzione che mai prima d'ora era stata concessa alla rotta migratoria nel Sud del Mediterraneo, incassato le prime ...

G7 Canada - l’Ue sulla Russia : “Ritorno nel G8 solo dopo progressi su Ucraina”. Conte sottoscrive : “Ma cerchiamo un dialogo” : Alla fine della prima giornata di lavori del G7 del Canada, nella notte italiana, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sottoscritto la posizione comune dell’Unione europea. Secondo cui la Russia potrà rientrare nel consesso delle grandi potenze solo dopo aver fatto “progressi sostanziali in relazione al problema ucraino”. Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno sottolineato l’unanimità dei membri europei del gruppo. ...

Scherma - Arianna Errigo : “A Mondiali ed Europei solo col fioretto - speravo meglio dalla sciabola. Ritorno Di Francisca? Sono Contenta!” : Arianna Errigo sarà la grande assente dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma che si disputeranno nel weekend a Milano. La monzese ha compiuto 30 anni ieri e si è concessa qualche giorno di riposo per ricaricare le pile in vista degli imminenti Europei, in programma a Novi Sad dal 16 al 21 giugno. L’azzurra ora si destreggia tra fioretto e sciabola con l’obiettivo di salire sul podio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con entrambe le ...

Conte e il «ritorno» al governo Al Corriere : «Di "no euro" non si è mai parlato» Video : di Nino Luca Il professore rassicura che non si è mai parlato di “no euro”». Ma non risponde sul ritorno al Colle

«Quasi premier» : Conte riabbraccia l’università (e l’amata Jaguar) «Torno prof» - video : Dalle consultazioni alle polemiche sul curriculum: la parabola dell'«avvocato difensore del popolo». Che domenica ha detto: «Ora lasciatemi riposare»

Governo Conte - la Lega non cede : o Savona ministro o ritorno al voto. Meloni : “Da Mattarella inaccettabile ingerenza” : Quarantotto ore per superare l’ennesimo intoppo e provare a far nascere un Governo. A mercati chiusi, con la strada che di nuovo è tornata in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” ha detto ai giornalisti il presidente del Consiglio incaricato, lasciando la sua abitazione a Roma per recarsi alla Camera. Non ha molto tempo. La clessidra è partita ieri sera, dopo che alle 20.42 Matteo Salvini ha postato sulla sua pagina Facebook ...