Conte | Proposta oltre Dublino Cambio con approccio strutturale Centri di

La proposta del premier Giuseppe Conte al summit Ue sui migranti : "Superare completamente il regolamento di Dublino" : La proposta italiana mira a "una puntuale politica di regolazione dei flussi che sia realmente efficace e sostenibile e al totale superamento del regolamento di Dublino, che noi riteniamo" legato "ad un quadro emergenziale" quando invece vogliamo una gestione "strutturale", afferma il premier Giuseppe Conte arrivando al vertice informale europeo a Bruxelles.La proposta italiana per la gestione dei flussi migratori è intitolata "Strategia ...

Migranti - Conte : "a Bruxelles si discuterà proposta italiana - niente accordi preconfezionati" : La proposta italiana in tema di immigrazione sarà sul tavolo del vertice informale dei capi di Stato e di governo dell’Ue a Bruxelles di domenica prossima. Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, secondo quanto apprende l’Ansa, delineerà i punti principali della proposta: centri di protezione europei nei paesi di origine e transito dei Migranti per valutare in loco il possesso dei requisiti per il diritto di asilo; aumento degli ...

Migranti - Merkel chiama Conte : “Mi ha detto che bozza Ue sarà accantonata. Sul tavolo a Bruxelles la proposta italiana” : “Ho appena ricevuto una telefonata dalla Cancelliera Angela Merkel, preoccupata della possibilità che io potessi non partecipare al pre vertice di domenica a Bruxelles sul tema immigrazione. Le ho confermato che per me sarebbe stato inaccettabile partecipare a questo vertice con un testo già preconfezionato. La Cancelliera ha chiarito che c’è stato un ‘misunderstanding‘: la bozza di testo diffusa ieri verrà ...

