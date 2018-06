Conte oggi al mini-vertice Ue teme l’intesa franco-tedesca | “No a nuovi centri in

Migranti - Salvini 'Oggi vedo Conte per proposta italiana a vertice Ue'. Di Maio 'Cercano di dividerci ma avanti alla grande' : ROMA - 'Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sarà una proposta italiana al vertice informale sui Migranti, il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma usare ...

Reddito di cittadinanza (e non solo) : Conte pensa ad un fondo Ue e cerca l'appoggio della Merkel : Dopo aver incontrato il presidente francese Macron, il premier Giuseppe Conte, è volato a Berlino dove è in programma l'incontro bilaterale tra Italia e Germania. Gli argomenti sul tavolo? Il tema in cima all&rsquo...

Fico 'L Ue sanzioni Orban se rifiuta le quote'. Oggi il vertice Merkel-Conte : ROMA - Nel giorno dell'incontro fra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel, previsto nel pomeriggio a Berlino, per parlare, tra le altre cose, anche di flussi migratori, ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Conte-Macron - pace fatta e intesa sui migranti (16 giugno 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: pace fatta tra Italia e Francia. Si alza il livello dell'inchiesta sullo stadio. Tragico rogo a Messina. In campo per il Mondiale 2018 (16 giugno 2018).(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 05:45:00 GMT)

'Guappo di cartone' - Galli della Loggia senza pietà : con tre parole distrugge il premier Giuseppe Conte : 'Ha fatto la figura del guappo di cartone'. Ernesto Galli della Loggia riduce così il premier Giuseppe Conte sul caso Francia/Italia. Galli della Loggia, ospite di Omnibus , su La7, risponde alla ...

Di cosa discuteranno Conte e Macron oggi a pranzo : tutti i dossier sul tavolo : Per uno dei tanti paradossi della politica, lo scontro al fulmicotone tra Roma e Parigi sui migranti potrebbe portare ad una fase di profonda comprensione tra Palazzo Chigi e l’Eliseo. Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron, con il loro faccia a faccia di oggi, hanno l’opportunità di chiarirsi le idee su una serie di dossier lasciati in sospeso negli ultimi mesi, e stabilire – come spesso accade in queste occasioni – un ...

Sottosegretari e viceministri del Governo Conte : oggi il giuramento : Dalle 13 di oggi 13 giugno il Governo presieduto dal professor Giuseppe Conte è ufficialmente al completo, con il giuramento di viceministri e Sottosegretari di Stato. A giurare nelle mani del presidente del Consiglio dei ministri 25 nomi indicati dal 5 Movimento Stelle, 19 dalla Lega e uno dal Maie.Continua a leggere

Conte al G7 : sanzioni alla Russia non si tolgono da oggi a domani : Charlevoix, 9 giu. , askanews, L'Italia è per il 'dialogo' con la Russia ma certo 'non è possibile abbandonare da oggi al domani le sanzioni'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a ...

A Charlevoix ripresi lavori G7 - oggi Conte incontra May e Lagarde : Charlevoix , Canada, , 9 giu. , askanews, A Charlevoix in Canada sono iniziati i lavori della seconda giornata del G7. oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrà un incontro bilaterale con ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Conte sponsor della Russia riammessa al G8 (9 giugno 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Russia riammessa al G8? Pesante notificazione dell'ispettorato nazionale del lavoro ad Amazon. Morto suicida Anthony Bourdain. (9 giugno 2018).(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 05:40:00 GMT)