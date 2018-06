Conte è soddisfatto | ma cosa dicono gli altri leader del vertice sui migranti?

agi

(Di domenica 24 giugno 2018) Il premier italiano sta tornando dalla riunione di Bruxelles, preparatoria del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno prossimi, dedicata alla gestione del flusso di migranti. "Rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. Abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo" scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe, al termine del mini-vertice. Si è conclusa la riunione informale sul tema migrazione a Bruxelles e rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. Abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo. — Giuseppe(@GiuseppeIT) 24 giugno 2018 Ma che giudizio danno glieuropei dell'esito del vertice? Angela Merkel "Siamo tutti d'accordo: non si possono lasciare da soli i ...