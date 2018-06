Con le commissioni parlamentari | legislatura al via | ma vanno cambiate alcune regole del

Gli anti-euro alle commissioni Bilancio e la seConda prova. Di cosa parlare a cena : Se proprio siete appassionati di politica e di economia la notizia del giorno è nella doppia presidenza delle commissioni Bilancio di camera e senato, rispettivamente dell'anti-euro Claudio Borghi e dell'anti-euro Alberto Bagnai. Se non siete appassionati di politica e di economia allora diventatelo

Le nuove nomine alle commissioni eConomiche fanno rumore : D'altronde i due economisti , Borghi ha lavorato in passato a Deutsche Bank e Merrill Lynch, mentre Bagnai è docente di Economia all'Università G. D'Annunzio Chieti-Pescara, hanno manifestato in ...

Le nuove nomine alle commissioni eConomiche fanno rumore : D'altronde i due economisti , Borghi ha lavorato in passato a Deutsche Bank e Merrill Lynch, mentre Bagnai ? docente di Economia all'Universit? G. D'Annunzio Chieti-Pescara, hanno manifestato in ...

Borghi e Bagnai alle Commissioni eConomiche di Camera e Senato : "Asset italiani colpiti da importanti nomine di euroscettici". Così il Financial Times ha titolato un articolo nel quale spiega come le nomine di Alberto Bagnai a Presidente della Commissione Finanze ...

Alle Commissioni eConomiche la Lega schiera gli antieuro Borghi e Bagnai - i 5 Stelle puntano su Ruocco e Pesco : Giorno di elezioni dei presidenti di Commissione al Senato e alla Camera. Per le Commissioni economiche, la Lega schiera il deputato leghista Claudio Borghi e il senatore Alberto Bagnai. I Cinque Stelle, invece, puntano sulla deputata Carla Ruocco e sul senatore Daniele Pesco.Il leghista Claudio Borghi è stato eletto - con 27 voti a favore - presidente della Commissione Bilancio della Camera. Alla guida della Commissione Finanze del ...

Commissioni parlamentari - dall'EConomia agli Esteri Pd e Leu placcano i gialloverdi : All'ex ministro dell'Economia Padoan spetterà sorvegliare e intercettare la messe abbondante di provvedimenti clou: ora il Def, a settembre la Nota di aggiornamento e da ottobre la manovra economica. ...

Commissioni come ricompensa degli sContenti : Le presidenze delle Commissioni parlamentari agli esclusi dal governo. Lo schema M5s-Lega per le 28 Commissioni di Camera e Senato che da giovedì inizieranno a lavorare prevede di ricompensare gli scontenti. Quindi i delusi che non hanno trovato posto nel sottogoverno e i cui nomi circolavano per il grande salto nelle strutture ministeriali.Il principio guida è quello dell'alternanza fra i due partiti di maggioranza. I vertici di ...

Giovedì si insediano commissioni ordinarie - sContro su Copasir : Roma, 19 giu. , askanews, - Giovedì mattina, a quasi tre mesi dall'insediamento del nuovo Parlamento , il 23 marzo, si insedieranno le commissioni parlamentari permanenti che sono 14 alla Camera e 14 ...

Giovedì si insediano commissioni ordinarie - sContro su Copasir : Roma, 19 giu. , askanews, Giovedì mattina, a quasi tre mesi dall'insediamento del nuovo Parlamento , il 23 marzo, si insedieranno le commissioni parlamentari permanenti che sono 14 alla Camera e 14 al ...

Commissioni - fumata nera. SContro sul Copasir - Parlamento ancora in stallo : ROMA - Non c'è accordo sulla presidenza del Copasir tra le opposizioni, che oggi si sono incontrate alla Camera per discutere delle presidenze delle Commissioni di garanzia e delle giunte per le ...

Governo Conte - nomine ancora al palo per i sottosegretari e le commissioni : Il problema, infatti, è di natura politica ed è strettamente legato innanzitutto alla complessa architettura del completamento della squadra di Governo con la nomina dei sottosegretari che, ha ...

Governo - inContro Di Maio-Salvini : “In Parlamento maggioranza M5s-Lega. Via a commissioni per realizzare Contratto” : Si sono incontrati nel day after dello stop al Governo M5s -Lega per decidere che l’alleanza tra le due forze politiche continuerà in Parlamento. Se l’esecutivo guidato da Carlo Cottarelli nasce con quasi nessuna possibilità di ottenere la fiducia alla Camera e al Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno spiegato di voler trasformare in proposte di legge il contratto siglato nei giorni scorsi. “Al Governo Mattarella ha ...

Governo : Di Maio - domani inContro capigruppo Lega-M5S per commissioni : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Parte il Governo ma nelle commissioni chi sarà la maggioranza e chi l’opposizione? Ci divertiremo, perchè visto che si sta stravolgendo l’assetto istituzionale quelli responsabili saremo noi. Se non ci fanno realizzare il contratto dal Governo lo realizziamo dal Parlamento”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine dell’incontro con Matteo Salvini. “domani si incontrano i ...

Banche - la cura funziona : utili record - cresCono mutui e ricavi da commissioni : Come stanno le Banche in Italia? Bene, anzi benissimo a vedere i dati e le stime per il 2018: il settore del risparmio è in fortissima ripresa ed è tra più virtuosi in Europa. Lo dicono i bilanci...