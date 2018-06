Comunali | al voto in 75 città | chiusi i seggi | al via lo scrutinio

Come si vota ai Ballottaggi - Elezioni Comunali 2018/ Amministrative : sulla scheda niente voto disgiunto : Come si vota ai Ballottaggi, Elezioni Comunali 2018: Amministrative comuni e scheda elettorale, al voto 14 capoluoghi di provincia, rebus sull'affluenza(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 15:25:00 GMT)

Ballottaggi elezioni Comunali : 2 - 8 milioni di persone al voto : Domenica 24 giugno 2018 giornata di Ballottaggi per le elezioni comunali. Sono in tutto 75 i comuni i cui cittadini torneranno a votare per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. La bilancia del primo turno nelle grandi città pende a favore del Centrodestra con 29 comuni in cui la coalizione è risultata in vantaggio al primo turno contro i 20 del Centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle “se la batterà” in tre città Capoluogo come ...

Ballottaggi elezioni Comunali : 2 - 8 milioni di elettori al voto : Domenica 24 giugno 2018 giornata di Ballottaggi per le elezioni comunali. Sono in tutto 75 i comuni i cui cittadini torneranno a votare per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. La bilancia del primo turno nelle grandi città pende a favore del Centrodestra con 29 comuni in cui la coalizione è risultata in vantaggio al primo turno contro i 20 del Centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle “se la batterà” in tre città Capoluogo come ...

Ballottaggi - diretta elezioni Comunali 2018/ Ultime notizie : in Lombardia al voto in 9 città : Ballottaggi, diretta elezioni comunali 2018 e Ultime notizie: le sfide per eleggere i sindaci con Lega e M5s rivali. Al voto 75 Comuni, di cui 14 capoluoghi di provincia(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 22:08:00 GMT)

Comunali - Lega guida la coalizione anche al Centro. Pd nei 20 capoluoghi perde 100mila voti. M5s punito dal non voto : La Lega si mangia un altro pezzo d’Italia. Si divora Forza Italia a morsi grandi così al Nord, si mette allo stesso tavolo del Pd nelle zone che una volta si chiamavano rosse e, per non godere solo a metà, si lecca le dita osservando gli alleati Cinquestelle laggiù in fondo. Il vincitore della domenica elettorale è uno solo, Matteo Salvini, che aveva dato un’ultima dose di doping alle sue urne annunciando voler lasciare la Acquarius ...

Comunali - in Molise 11 candidati sindaci per 650 elettori - a Napoli buoni consumazione in cambio del voto : Undici candidati alla carica di sindaco in un paese con 650 elettori aventi diritto. E' accaduto a Salcito , Campobasso, dove si è votato per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Di ...

Comunali - in Molise 11 sindaci per 650 elettori - a Napoli buoni consumazione in cambio del voto : Nel Napoletano raffica di denunce per associazione a delinquere finalizzata a promettere denaro al fine di vantaggi elettorali

Comunali - voto tra le polemiche : Quasi sette milioni di italiani alle urne per eleggere i sindaci di 760 comuni, in una giornata condizionata dalle polemiche. Affuenza in aumento. Dalle 24.15 i risultati nello Speciale del Tgla7 -

Comunali 2018 : alle 19 affluenza oltre il 44%. Seggi aperti fino alle 23 - appelli al voto : Dato in aumento rispetto alla precedente tornata. I comuni chiamati al voto per il rinnovo dei sindaci e dei consigli Comunali e circoscrizionali sono 760. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. Salvini su Twitter: #oggivotoLega. Martina attacca: grave spot a Seggi aperti...

Comunali - voto tra le polemiche. Affluenza 44 - 05% alle 19.00. Seggi aperti fino alle 23 : Quasi sette milioni di italiani alle urne per eleggere i sindaci di 761 comuni, in una giornata condizionata dalle polemiche. Affuenza in aumento rispetto alle amminisrative del 2017. Dalle 24.15 i ...

Elezioni Comunali 2018 ultime notizie/ Risultati diretta Amministrative : cresce voto - Pd flop contro Lega-M5s? : Elezioni Amministrative 2018, diretta live Comunali: ultime notizie, come si vota, Risultati, affluenza ed exit poll dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:53:00 GMT)

Comunali : alle 12 affluenza al 19 - 8%. Seggi aperti fino alle 23 - appelli al voto : Dato in aumento rispetto alla precedente tornata. I comuni chiamati al voto per il rinnovo dei sindaci e dei consigli Comunali e circoscrizionali sono 760. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. Salvini su Twitter: #oggivotoLega. Martina attacca: grave spot a Seggi aperti...

Elezioni Comunali 2018 - affluenza in aumento. Alle 12 nel Milanese al voto il 17 - 25 per cento : affluenza in aumento Alle ore 12 per le amministrative rispetto alla precedente tornata elettorale. A mezzogiorno infatti nei 12 comuni milanesi chiamati Alle urne l'affluenza è stata del 17,25 per ...

Elezioni Comunali 2018 - dal voto disgiunto alla doppia preferenza. Il vademecum : Urne aperte oggi fino alle 23 per le Elezioni comunali 2018. Si vota in 762 comuni, di cui 110 con oltre 15mila abitanti e 20 capoluoghi. Riflettori puntati proprio su questi ultimi, dove si ...