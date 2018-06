Cold case | si cerca il nome dello sciatore morto 60 anni fa

Ravenna - 'Cold case' riaperto : tre indagati per l'omicidio di un carabiniere nel 1987 : ...//bologna.repubblica.it/cronaca/2018/06/20/news/Ravenna_carabiniere_rapito_e_ucciso_31_anni_fa_tre_indagati-199558505/ https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/Ravenna_carabiniere_ucciso_cold_...

Ravenna - ‘Cold case’ riaperto : tre indagati per l’omicidio di un carabiniere nel 1987 : Sono passati 31 anni dalla morte di Pier Paolo Minguzzi. Il ragazzo, che apparteneva ad una ricca famiglia di imprenditori ortofrutticoli di Alfonsine in provincia di Ravenna, non fece ritorno a casa la sera di Pasquetta del 1987. Quel 21 aprile il giovane, studente universitario e militare di leva nei Carabinieri, fu rapito al ritorno da casa della sua ragazza. Dieci giorni dopo fu ucciso in una stalla abbandonata a Vaccolino, nei dintorni di ...

Latte - Coldiretti : “Nel 2018 +5% dell’export lattiero caseario” : Le esportazioni dei prodotti lattiero caseari crescono del 5% nel 2018 trainate soprattutto dalle vendite dei formaggi che raggiungono il massimo storico di sempre. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al primo trimestre di quest’anno, a commento dei dati presentati da AssoLatte in occasione della sua 73esima assemblea annuale a Milano. Mai così tanto formaggio italiano è stato venduto all’estero dove in cima ...

Bologna - buttafuori ucciso 20 anni fa : chiuso Cold case?/ Ultime notizie : decisiva una macchia di sangue : Bologna, buttafuori ucciso 20 anni fa: preso il suo presunto assassino. Anche un secondo uomo indagato per favoreggiamento. La vicenda e i primi dettagli delle indagini(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 00:44:00 GMT)

BOLOGNA - BUTTAFUORI UCCISO 20 ANNI FA : CHIUSO Cold CASE?/ Ultime notizie : preso killer di Valeriano Pioli : BOLOGNA, BUTTAFUORI UCCISO 20 ANNI fa: preso il suo presunto assassino. Anche un secondo uomo indagato per favoreggiamento. La vicenda e i primi dettagli delle indagini(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 14:18:00 GMT)

Bologna - Cold case del 1999 : un arresto per omicidio del buttafuori Valeriano Poli : Un bolognese di 59 anni è stato arrestato questa mattina dagli agenti della squadra mobile di Bologna e dell’Unità delitti insoluti. L’uomo è ritenuto l’autore dell’omicidio di Valeriano Poli, buttafuori anche lui bolognese ucciso sotto casa sua il 5 dicembre del 1999 con otto colpi di pistola. A quasi 20 anni di distanza, le indagini coordinate dalla Procura del capoluogo dell’Emilia Romagna, hanno portato a una svolta ...

Cold case di Goro - nuove indagini su 18enne ucciso 30 anni fa : Il gip di Ferrara Carlo Negri ha disposto nuove indagini sull'omicidio di Willy Branchi, il ragazzo 18enne di Goro , Ferrara, assassinato il 30 settembre del 1988 in circostanze che non sono mai state ...

Storia di Lidia Macchi - il Cold case che ha avuto giustizia dopo 30 anni : Ci sono voluti 30 anni per trovare un colpevole per la morte di Lidia Macchi, uccisa con 29 coltellate quando aveva vent'anni. La sentenza di condanna all'ergastolo per Stefano Binda è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese esattamente 31 anni, 3 mesi e 19 giorni dopo il delitto, avvenuto il 5 gennaio 1987. Lidia fu violentata e accoltellata a morte in un bosco del Varesotto. Il condannato, ex compagno ...

Lidia Macchi/ Stefano Binda condannato all’ergastolo - Cold case risolto dopo 31 anni : le tappe (Quarto Grado) : Lidia Macchi, il caso è stato chiuso dopo 31 anni dal delitto della giovane studentessa 20enne con la condanna all'ergastolo in primo grado a Stefano Binda.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:48:00 GMT)

Dopo 40 anni - la svolta nel "Cold case" : arrestato il presunto "Golden State Serial Killer" in California : A quasi 50 anni di distanza dal primo omicidio, la California potrebbe finalmente archiviare uno dei casi irrisolti più celebri della sua storia: quella del cosiddetto "Golden State Serial Killer". Joseph James DeAngelo, 72 anni ex agente di polizia , è stato arrestato nella contea di Sacramento, con l'accusa di aver commesso 12 omicidi, 45 stupri e 120 rapine in California, tra gli anni '70 e '80. A incastrare definitivamente ...