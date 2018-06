Civ Superbike 2018 Streaming video e diretta tv | orario e tempi | warm up e gara 2

DIRETTA / Civ Superbike 2018 streaming video e tv; qualifiche : guida Zanetti - Pirro 3° (Imola) : DIRETTA Civ Superbike 2018 : streaming video e tv, vincitore di qualifiche e gara 1 della prova di Imola per il Campionato Italiano Velocità, oggi 23 giugno.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 11:29:00 GMT)

Diretta / Civ Superbike 2018 streaming video e tv; via alle qualifiche! C'è Pirro (Imola) : Diretta Civ Superbike 2018 : streaming video e tv, vincitore di qualifiche e gara 1 della prova di Imola per il Campionato Italiano Velocità, oggi 23 giugno.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 10:20:00 GMT)

Civ Superbike 2018/ Streaming video e diretta tv; orario e tempi - qualifiche e gara 1 (Imola) : diretta Civ Superbike 2018 : Streaming video e tv, vincitore di qualifiche e gara 1 della prova di Imola per il Campionato Italiano Velocità, oggi 23 giugno.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 02:01:00 GMT)

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : gara-2 - risultati e classifica. Vince Alex Lowes - Melandri cade quando era in testa. SCivolano Rea e Sykes : Alex Lowes ha vinto la gara-2 del GP di Repubblica Ceca 2018, settimo round del Mondiale Superbike. A Brno il britannico ha conquistato la prima vittoria stagionale e ha regalato alla Yamaha il terzo successo in questa annata dopo la doppietta siglata da Michael van der Mark in Gran Bretagna. Il 27enne ha sorpassato il compagno di squadra olandese nelle prime battute della corsa e ha poi saputo sfruttare al meglio l’uscita di Marco ...