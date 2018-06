Cina taglia riserve banche | libera 100 mld dollari

Il gambero che si è tagliato la chela per non farsi cuCinare : La passione per i social e i video emozionali sugli animali non risparmia la Cina da cui arriva il video virale della settimana conosciuto come il gambero che fugge dalla zuppa o tagliarsi una chela per la libertà. La storia è lineare, educativa come una storia di Gianni Rodari e spietata come una folgorazione di Tarantino. Un gambero fugge dal piatto che la sorte gli aveva assegnato per insaporire una zuppa, ma non riesce a trascinarsi fuori ...

La Cina cambia politica. E taglia i dazi sull'auto" : Primi frutti dall'allentamento delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti: dal primo luglio Pechino ridurrà i dazi sulle importazioni di auto, passando dal 25% attuale al 15%, e taglierà quelli ...

Cina taglia i dazi sull'import di auto dal 25% al 15%. Il provvedimento scatta dal primo luglio : PECHINO - La Cina ha deciso di abbassare i dazi all'import di veicoli dal 25% al 15% a partire dal primo luglio. Lo riferisce in una nota il Consiglio di Stato, il governo di Pechino. Ad aprile,...

Dazi Usa-Cina : Pechino taglia quelli sull'auto dal 25% al 15% : Dopo mesi di minacce e mentre in mezzo mondo montavano i timori per una possibile guerra dei Dazi fra le due principali potenze economiche del pianeta, a metà maggio è iniziata una fase di ...

Coldiretti - dazi : la pace USA-Cina sul sorgo taglia i costi della stalle : La riduzione dei costi per l’alimentazione degli animali nelle stalle in Italia e nel mondo è uno degli effetti della decisione cinese di non applicare i dazi sulle importazioni di sorgo dagli Stati Uniti. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla decisione della Cina di fermare le indagini antidumping e sui sussidi all’import di sorgo Usa che evita rincari sulle quotazioni internazionali. Questo cereale in Cina viene utilizzato ...

Giunta regionale assolta per la missione in Cina di Valentini. Lui : 'Era battaglia politica' : 'Accogliamo con estremo favore l'esito positivo del giudizio celebratosi dinanzi alla Corte dei conti , sezione giurisdizionale per l'Umbria, sul caso della 'missione in Cina ''. E' quanto afferma l'...

C'è un villaggio in Cina in cui le donne si tagliano i capelli solo una volta nella vita : Si tratta di una minoranza etnica chiamata 'Yao' e caratterizzata da una convinzione particolare, ovvero che i capelli femminili siano uno fra i beni più preziosi al mondo. Le chiome delle donne Yao ...

La battaglia contro i cheater di PUBG continua : 15 arresti in Cina : PlayerUnknown's Battlegrounds non deve preoccuparsi solo del sempre maggiore successo di un Fortnite che sta attirando l'attenzione di tantissimi giocatori ma anche dell'apparentemente insormontabile problema dei cheater e degli hacker.In questo senso la notizia riportata da Eurogamer.net è sicuramente positiva anche se la sensazione che a conti fatti una soluzione sia lontanissima se non praticamente impossibile è palpabile. Di cosa stiamo ...

Cina - banca centrale taglia dell'1% requisiti riserva istituti : Teleborsa, - La banca centrale cinese ha ridotto di un punto percentuale, il coefficiente di riserva obbligatoria previsto, ovvero l'ammontare della liquidità che la maggior parte delle banche ...

Cina - banca centrale taglia dell'1% requisiti riserva istituti : La banca centrale cinese ha ridotto di un punto percentuale, il coefficiente di riserva obbligatoria previsto, ovvero l'ammontare della liquidità che la maggior parte delle banche commerciali e ...