Ciclismo – Enrico Logica vince la maglia dei gpm all’Adriatica Ionica Race

sportfair

(Di domenica 24 giugno 2018) Stefano Moro primo nell’Omnium nell’internazionale in pista con la Nazionale esi aggiudica ladei gpm all’AdriaticaGrandissima soddisfazione per la Biesse Carrera che si aggiudica, con, laverde dei gpm della prima edizione della Adriatica! “Siamo felicissimi del lavoro dei ragazzi e di tutto lo staff – commenta il D.S. Marco Milesi -. Siamo riusciti a renderci protagonisti in una competizione così prestigiosa, a fianco di grandi nomi del professionismo.è stato bravissimo, sempre coraggioso nell’attaccare, anche sulle salite più dure. Il team l’ha supportato al meglio per difendere laed è arrivato all’arrivo al completo, nonostante la caduta di Pedretti di ieri. Molto bravo anche lui a trovare la grinta giusta per terminare la gara ...