Ciclismo – Adriatica Ionica Race | il parere del ct Cassani alla luce dei risultati degli

: VIVIANI, CHE ANNATA SUPER ???????? Elia vince ancora all'@adriaticaionic1 e sorpassa Alejandro Valverde: con 12 succe… - Eurosport_IT : VIVIANI, CHE ANNATA SUPER ???????? Elia vince ancora all'@adriaticaionic1 e sorpassa Alejandro Valverde: con 12 succe… - TgrRaiFVG : Una bella corsa, ma poco publlicizzata. E' la Adriatica Ionica Race di ciclismo, la corsa ideata dell'ex iridato Mo… - LaPresse_news : Ciclismo, Adriatica-Ionica: Viviani forza quattro ma a Trieste festeggia Sosa -

(Di domenica 24 giugno 2018) “Missione compiuta per tutti gli azzurri che hanno corso la prima”, così il ct della Nazionale azzurra diha commentato la conclusione della corsa a tappe A conclusione della prima edizione della corsa a tappe, dove ha partecipato una rappresentanza azzurra, il CT stende il suo bilancio: gara fondametale per i giovani in vista dei Giochi del Mediterraneo; per Trentin in vistaEuropei; Minali in continuo crescendo e per Lamon sono stati km importnati per i suoi appuntamenti su pista “Gara molto importante per i nostri giovani in vista dei giochi del mediterraneo. Era la prima gara a tappe per loro e nonostante questo si sono comportati molto bene andando in fuga come ha fatto Andrea Toniatti, piazzandosi come Jalel Duranti o mettendosi a disposizione della squadra, così per Filippo Tagliani. Molto bene Minali: nonostante venisse da ...