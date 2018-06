Ciao compie 200 anni ma all' inizio non era affatto il saluto che conosciamo

huffingtonpost

(Di domenica 24 giugno 2018) "", una delle parole che usiamo più spesso al giorno nonché il termine italiano più celebre dopo "pizza",200. Un'età quasi troppo giovane, calcolando la diffusione dell'espressione. Esaltata nelle canzoni e dai partigiani, "" ha la sua prima attestazione scritta nel 1818, a Milano. Il Corriere della Sera ha ricostruito la sua storia: "E pensare che l'origine della parola non ha nulla a che fare con la confidenza, se è vero, come è vero, che «» deriva dal latino «sclavum», variante di «slavum» quando a essere ridotte in schiavitù erano le genti di provenienza slava".A partire dal Quattrocento si introduce l'abitudine di salutare qualcuno dichiarandosi suo schiavo (il friulano «mandi» proviene da «comandi»): da qui la parola «» che origina ...