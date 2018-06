Christina Aguilera sexy | un Senza veli decisamente bollente per il nuovo disco Foto

Christina Aguilera hot - un topless decisamente bollente per il nuovo disco Foto : Una presentazione decisamente hot quella di Christina Aguilera che sceglie il topless per promuovere il nuovo album Liberation. La cantante ha scelto una strategia di promozione aggressiva con...

Formula 1 - 'mistero' Hamilton : c'è un suo rap in una canzone di Christina Aguilera? : Che Lewis Hamilton ami la musica non ci sono dubbi; e ce ne sono nemmeno sul fatto che il pilota britannico apprezzi l'universo hip pop . Questa passione è talmente forte che ora la sua voce potrebbe ...

Audio di Liberation di Christina Aguilera - il nuovo album dell’ex icona pop dopo 6 anni di silenzio : Liberation di Christina Aguilera ha fatto il suo debutto in tutto il mondo venerdì 15 giugno. dopo sei anni di attesa, in cui la cantante si è dedicata molto alla famiglia e alla tv, la popstar che negli anni Novanta insieme a Britney Spears era considerata una potenziale erede di Madonna e che poi ha visto appannarsi la sua stella riparte da un progetto che ha definito molo intimo e personale. Anticipato da un duetto con Demi Lovato, Fall ...

Christina Aguilera ha cantato in incognito nella metropolitana di New York : che voce! : Tu l'avresti riconosciuta? The post Christina Aguilera ha cantato in incognito nella metropolitana di New York: che voce! appeared first on News Mtv Italia.

Christina Aguilera ha pubblicato il nuovo stilosissimo singolo “Like I Do” ft. Goldlink : <3 The post Christina Aguilera ha pubblicato il nuovo stilosissimo singolo “Like I Do” ft. Goldlink appeared first on News Mtv Italia.

Christina Aguilera e Demi Lovato : quanto conosci il testo di “Fall In Line”? : Scoprilo con il nostro quiz! The post Christina Aguilera e Demi Lovato: quanto conosci il testo di “Fall In Line”? appeared first on News Mtv Italia.

Christina Aguilera e Demi Lovato : il significato del video ufficiale di “Fall In Line” è qualcosa di molto profondo : So powerful The post Christina Aguilera e Demi Lovato: il significato del video ufficiale di “Fall In Line” è qualcosa di molto profondo appeared first on News Mtv Italia.

Duetto tra dive con Christina Aguilera e Demi Lovato ai BBMAs 2018 in Fall in Line (video) : Christina Aguilera e Demi Lovato ai BBMAs 2018 portano Fall in Line per la prima volta dal vivo. Le due artiste si sono riunite per lanciare un importante messaggio a due voci, scegliendo il palco di Las Vegas per il loro debutto ufficiale live dopo l'annuncio della collaborazione. Notevole l'armonia a due voci, note per essere molto potenti, che ancora una volta hanno dimostrato su un grande palco nel quale non sono mancati i drammatici temi ...

Christina Aguilera torna con Fall In Line ft. Demi Lovato : Indietro 16 maggio 2018 2018-05-16T16:57:38+00:00 ROMA – Due voci da brivido quelle di Christina Aguilera e Demi Lovato, insieme per Fall In Line. Il super duetto è il secondo singolo estratto dal nuovo album Liberation, in arrivo il prossimo 15 giugno a distanza di 6 anni dal precedente disco di inediti, Lotus. A settembre partirà […] L'articolo Christina Aguilera torna con Fall In Line ft. Demi Lovato proviene da NewsGo.

Christina Aguilera e Demi Lovato : ecco cosa ne pensano i fan di “Fall In Line” : Le prime reazioni dopo l'uscita della canzone The post Christina Aguilera e Demi Lovato: ecco cosa ne pensano i fan di “Fall In Line” appeared first on News Mtv Italia.

Fall In Line di Christina Aguilera e Demi Lovato - il nuovo singolo che dà voce alle donne : audio - testo e traduzione : Grande attesa per il nuovo singolo Fall In Line di Christina Aguilera e Demi Lovato, collaborazione annunciate nei giorni scorsi e che sancisce un sodalizio tra due delle popstar più acclamate al mondo. Il nuovo singolo di Christina Aguilera è disponibile da mercoledì 16 maggio su tutte le piattaforme digitali di download e streaming, e anticipa il nuovo album della cantante Liberation, in arrivo sul mercato discografico il prossimo 15 ...

Christina Aguilera e Demi Lovato : è uscito il loro super duetto “Fall In Line” : Che voci! The post Christina Aguilera e Demi Lovato: è uscito il loro super duetto “Fall In Line” appeared first on News Mtv Italia.

Christina Aguilera è tornata - il 15 giugno esce il suo nuovo album 'Liberation' : Anche grazie al suo aiuto sono stati raccolti più di 80 milioni di dollari per il World Food Program e altre associazioni che combattono la fame nel mondo.

Christina Aguilera : ecco la nuova canzone “Twice” : Arriva una settimana dopo “Accelerate” The post Christina Aguilera: ecco la nuova canzone “Twice” appeared first on News Mtv Italia.