optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Chiarimenti data rinnovo dell'offerta #Iliad ufficiali, finalmente parla l'operatore - Salvo_Fontana : RT @OptiMagazine: Chiarimenti data rinnovo dell'offerta #Iliad ufficiali, finalmente parla l'operatore - OptiMagazine : Chiarimenti data rinnovo dell'offerta #Iliad ufficiali, finalmente parla l'operatore - VivereGiuris : ?? CHIARIMENTI TERZO APPELLO LAUREANDI SESSIONE ESTIVA?? Carissimi Colleghi, In seguito alle varie vicessitudini… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Alzi la mano chi fra i nostri lettori ha ancora dubbi sulladell'offertamensile, visto che questa effettivamente non compare nell'area personale del sito del nuovo quarto operatore italiano. Sulla questione abbiamo già riportato un primo approfondimento maoggi possiamo pure riportare il feedback dello stesso vettore che, rotto il silenzio attraverso il suo profilo Twitter, hachiarito la questione ai suoi clienti.In realtà quanto affermato in metito alladell'offertaItalia è quanto ci saremmo aspettati del nuovo vettore mobile perché in linea con i principi di trasparenza e correttezza ai quali vuole ispirarsi. Come visibile dal cinguettio al termine dell'articolo, ecco cheappunto conferma che l'offerta si rinnova proprio il mese solare successivo alla precedente ricarica mensile, nello stesso giorno. Ciò vuol ...