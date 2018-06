Centro commerciale | i residenti alzano la voce e fanno appello a Vittorio Sgarbi

San Martino - quartiere sul piede di guerra per Centro commerciale sotto il Carlini : sotto accusa l'impatto devastante che potrebbe avere sulla "economia locale" fatta di tanti esercizi commerciali, piccole e medie imprese, che tengono vivo il quartiere, ma anche l'aumento di ...

Lanciano si allaga durante il temporale : auto incastrate nell'acqua - evacuato un Centro commerciale : Pomeriggio da incubo, quello di ieri, a Lanciano. Il violento temporale che si è abbattuto su tutta la provincia di Chieti, con una notevole quantità di acqua caduta per diverse ore, ha letteralmente ...

Colpo nel mega Centro commerciale : ladri come ninja - ma ecco cosa accade | Video : ladri professionisti in azione nella gioielleria del centro commerciale megalò a Chieti Scalo in barba alle telecamere di Videosorveglianza che riprendono tutto. La banda sarebbe riuscita a prevelare alcuni oggetti preziosi, ma l’azione...

Taranto - panico al Centro commerciale Auchan : clienti in fuga per la rapina alla gioielleria : Una rapina è stata compiuta in una gioielleria all’interno del centro commerciale Auchan di Taranto. Ad agire cinque malviventi armati con mazze e martelli in ferro. panico e fuggi fuggi generale tra i negozianti e i clienti che affollavano la galleria mentre i vigilanti affrontavano i banditi. Uno di essi è stato immobilizzato e portato in questura, mentre gli altri sono fuggiti a bordo di un’auto di cui è stata appuntata la targa e ...

Taranto - sventata rapina al Centro commerciale AUCHAN : sventata rapina ad una gioielleria all'interno dell'ipermercato AUCHAN di Taranto. Erano le 16.30 circa di questo pomeriggio quando due guardie dell'IVRI, impegnati con il prelievo dell'incasso della ...

Iran - vasto incendio in un Centro commerciale di Teheran : Iran, vasto incendio in un centro commerciale di Teheran Iran, vasto incendio in un centro commerciale di Teheran Continua a leggere L'articolo Iran, vasto incendio in un centro commerciale di Teheran proviene da NewsGo.

Occhi su Saturno - Iras ospite al Centro commerciale "Le Terrazze" : ... dedicata al pianeta con gli anelli, insieme sarà possibile osservare oltre al meraviglioso pianeta Saturno, anche Giove, la Luna e altri oggetti del cielo estivo e di "avvicinarci" a questo mondo ...

Giovedì 21 Giugno ore 17 - CARMEN al Centro commerciale La Fortezza di Modica - Rg - : Il testo colpisce tutti per intensità e contenuti che sembrano appartenere a chi quei tragici istanti li ha vissuti sulla propria pelle suscitando un grande interesse nel mondo della critica, dei ...

Con un cric alzano la serranda della gioielleria. Colpo al Centro commerciale : COLONNELLA Ladri in azione al centro commerciale Val Vibrata di Colonnella. Intorno alle 2 qualcuno è infatti riuscito a svaligiare una gioielleria che si trova all'interno del centro commerciale. I ...

Bari - assalto al Centro commerciale Santa Caterina : fermati a Triggiano tre brindisini : A Triggiano i Carabinieri hanno fermato tre uomini originari di Brindisi, sono tutti sospettati di essere coinvolti nel furto commesso ieri al centro commerciale Santa Caterina, a Bari. A far cadere ...

Centro commerciale Aura Roma Valle Aurelia : indirizzo - negozi - orari di apertura e come arrivare : Nell’aprile 2018 ha aperto a Roma un nuovo Centro Commerciale e punto di aggregazione, in grado di coniugare alla perfezione shopping, intrattenimento e tempo libero: stiamo parlando del Centro Commerciale Aura di Valle Aurelia. La struttura sorge nel cuore della capitale e rappresenta la perfetta sintesi tra l’eleganza tipica delle Gallerie Capitoline alla funzionalità di un modernissimo polo Commerciale, ricco di negozi, punti di ...

Si accascia al Centro commerciale mentre fa la spesa e muore : Sofia uccisa da malore misterioso : Una sospetta embolia polmonare ha ucciso all'improvviso Sofia Ponchia, 23 anni. La giovane si era sentita male domenica al centro commerciale Le Brentelle di Padova. Inutili i tentavi di salvarle la vita. I genitori hanno deciso di donare gli organi.Continua a leggere