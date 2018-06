C’è un genio nel castello

vanityfair

: C'è del genio... - gnaafamos : C'è del genio... - mfq69 : @VittorioSgarbi Oramai siamo allo sbando. C’e’ poco da segnalare, c’e’ da augurarsi che sto genio e tutti quelli ch… - AltinKabili : @Aldous59 Aldo quando vedo esprimersi Donato Inglese nei vesti di tifoso ???? ,pur non avere compagni di tifo come l… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Il mio primo incontro con Giancarlo DiTrapano è avvenuto qualche anno fa tramite l’immagine di una macchina in fiamme. Avevo letto dei racconti di Tao Lin nel giornale letterario NY Tyrant e mi ero innamorata di quella rivista. Una ricerca online mi aveva portata alla foto di quella macchina infuocata pubblicata su un profilo Facebook poco frequentato. Non trovavo altre informazioni. Giancarlo a New York era conosciuto come un editor d’avanguardia, anarchico, ma anche enigmatico. Collaborava con le riviste più sperimentali, ma non voleva lavorare nei loro uffici. Era alla ricerca di scrittori nuovi, ma si rifiutava di comunicare con le agenzie letterarie. Beveva whiskey on the rocks con gli editor del Paris Review e scriveva articoli per Vice sulle sue serate passate con Edmund White. Viveva in un piccolo appartamento a Hell’s Kitchen e da lì, con l’aiuto di uno stagista, dirigeva le ...