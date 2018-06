C’è stata un’esplosione in un palazzo di Wuppertal | in Germania | ci sono almeno 25 feriti

C’è stata un’esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nella città di Bulawayo : C’è stata un’esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nello stadio della città di Bulawayo. Mnangagwa – che è presidente dal novembre 2017 quando prese il posto di Robert Mugabe – non è stato ferito nell’esplosione, di cui The post C’è stata un’esplosione durante un discorso del presidente dello Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nella città di Bulawayo appeared first on Il Post.

C'è stata un'esplosione durante un discorso del primo ministro etiope Abiy Ahmed ad Addis Abeba - ci sono dei morti : C'è stata un'esplosione durante un discorso del nuovo primo ministro etiope Abiy Ahmed ad Addis Abeba: lo stesso primo ministro ha detto che ci sono "alcuni morti" e diversi feriti. Abiy Ahmed, che è primo ministro dallo scorso febbraio

C'è stata una sparatoria a un festival d'arte in New Jersey : è morta almeno una persona e almeno 20 si sono ferite scappando : almeno una persona è morta e almeno 20 sono ferite dopo una sparatoria a un festival d'arte a Trenton, in New Jersey. Secondo le prime informazioni le persone si sarebbero ferite cercando di scappare dopo aver sentito gli spari.

MotoGp - Petrucci show : “mi son sentito come i… cornuti. La firma con Ducati? Ancora non C’è stata” : Danilo Petrucci ha parlato del suo passaggio in Ducati, sottolineando come Ancora la firma sul nuovo contratto non sia Ancora arrivata Manca Ancora tanto alla fine della stagione di MotoGp, ma Danilo Petrucci non può fare a meno di pensare di aver raggiunto l’obiettivo di una vita. Il pilota ternano infatti si è guadagnato la possibilità di guidare la Ducati ufficiale, prendendo il posto di Lorenzo che, dall’anno prossimo, passerà ...

La Vita in Diretta - Marco Liorni saluta : «Questo è un arrivederci. Quando una cosa bella finisce bisogna essere felici perché C'è stata» : Marco Liorni, La Vita in Diretta Marco Liorni esce di scena con stile, senza nascondere l'emozione. Tra gli abbracci e gli applausi di chi, per sette anni, ha lavorato con lui a La Vita in Diretta. Per il conduttore romano, quella di oggi era l'ultima puntata alla guida del programma pomeridiano di Rai1, che dalla prossima stagione sarà affidato a Tiberio Timperi e alla confermata Francesca Fialdini. Così hanno deciso i vertici Rai.

Asd Judo Frascati. Proietti : «C’è già stata ottima risposta» : Frascati (Rm) – L’Asd Judo Frascati ha aperto da un paio di mesi al brazilian jiu jitsu, una disciplina che nel club tuscolano conoscono bene perché l’ex atleta Alfredo Moraci (tra l’altro figlio del presidente e maestro Nicola) ha preso da qualche anno la strada di questa particolare disciplina diventando uno dei migliori interpreti nazionali. «Conosco bene Alfredo, con lui ci siamo allenati insieme a lungo – dice Daniele Proietti, attuale ...

Vulcano de Fuego : l’eruzione era stata prevista? Sono state ordinate delle evacuazioni? Ecco tutto ciò che C’è da sapere sulla catastrofe in Guatemala : Il Vulcano de Fuego in Guatemala ha eruttato, creando nubi e mortali fiumi di cenere e roccia polverizzata. È uno degli 11 vulcani attivi dell’America centrale, che si trova sul cosiddetto Anello di Fuoco. Ecco alcune informazioni sul Vulcano che ha portato tanta morte e distruzione in Guatemala. Dal livello del mare alla vetta, il Vulcano misura 3.763 metri. È l’esempio di uno dei tipi di Vulcano più alti e più violenti del mondo, con le sue ...

iliad : La rivoluzione che non C’è stata : iliad è arrivata ufficialmente in Italia il 29 maggio 2018 ma la tanto decantata #rivoluzioneiliad non si è completata al meglio. In Italia c’è troppa concorrenza iliad Italia: Ancora c’è molto da lavorare per Rivoluzionare il mercato mobile iliad, operatore mobile francese, è finalmente arrivato in Italia, la data ufficiale è stata il 29 maggio […]

Napoli - De Laurentiis punge la Juve : “Calciopoli C’è stata. Fatto un grande campionato…” : Napoli, DE Laurentiis- Aurelio De Laurentiis ha Fatto il punto della situazione sul Var e sul campionato appena terminato. Non manca la piccola frecciatina alla Juventus con riferimento a Calciopoli. Ecco le parole riportate da “Radio Crc” “IL Napoli HA Fatto UN grande CAMPIONATO” “Se il Var è un esperimento, il primo anno non lo […] L'articolo Napoli, De Laurentiis punge la Juve: “Calciopoli c’è ...

C'è stata una sparatoria a Liegi - in Belgio : sono morti due poliziotti e un passante - l'uomo che ha sparato è stato ucciso : C'è stata una sparatoria a Liegi, in Belgio: due agenti di polizia e un passante sono stati uccisi. Altri due poliziotti sono rimasti feriti. La persona che ha sparato – e di cui per ora non ci sono notizie

Giro d’Italia arriva a Roma - Viviani : “Il manto stradale? Polemica che non esiste. La gara C’è stata” : “La gara è stata fatta, ci siamo divertiti. Il manto stradale? E’ una Polemica che non esiste, c’è stata gara e la volata l’avete vista. Non penso che si vinceva o si perdeva il Giro. Se guardate tutti i grandi giri l’ultimo giorno si va tranquilli, ci sono sempre delle volate e la battaglia l’avete vista”: così Elia Viviani al termine dell’ultima tappa del Giro d’Italia, neutralizzata su ...

Quindi la trattativa Stato-Mafia C’è stata. Alla faccia dei detrattori : Piccola carrellata degli orrori (smentiti dAlla sentenza di oggi) sulla trattativa Stato-Mafia.Continua a leggere