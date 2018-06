Cattive gemelle film stasera in tv 24 giugno | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di domenica 24 giugno 2018)è ilin tv domenica 242018 in onda in prima serata su Rai 2. Il thriller diretto da John Murlowski ha come protagonista Haylie Duff. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Bad Twin GENERE: Thriller ANNO: 2016 REGIA: John Murlowski CAST: Haylie Duff, Grace Van Dien, Jacy King, Scott Bailey, Charlotte Graham, Amber Friendly DURATA: 90 Minutiin tv:Jen è una psicologa di successo conduttrice di un famoso programma radiofonico. La sorella, Cassie, psicolabile e madre di duedi quindici anni, Olivia e Quinn, l’aggredisce verbalmente in diretta e poi fisicamente in strada. Viene arrestata e le ...