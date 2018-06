Caro Salvini | guarda cosa è successo a Trump! Non conviene fare piangere i bambini

Ong Lifeline - tweet dal comandante a Salvini : 'Caro Matteo - venga qui - è il benvenuto' : Il comandante della Ong tedesca Lifeline lancia questa mattina un tweet a Salvini, con la speranza di ottenere indicazioni sul porto dove approdare. La nave è in mare da quattro giorni con a bordo più di 230 migranti salvati nella zona Sar di competenza di Malta. 'venga qui, è il benvenuto', conclude ironicamente 'lanciando una sfida'. Resta in attesa di indicazioni a Pozzallo anche la Alexander Maersk con a bordo 110 persone. Il tweet del ...

"Caro Salvini - la scienza la fanno gli scienziati" : Matteo Salvini piazza l'ennesima mina sul campo del governo proprio mentre il ministro Giulia Grillo è impegnato nel consiglio Ue della Salute. Ma appena finisce il bilaterale con il commissario europeo Vytenis Andriukatis, non a caso sui vaccini, il titolare della Salute mette un freno al leader leghista, secondo il quale dieci vaccini sono inutili e pericolosi: "Le valutazioni di tipo scientifico non competono alla politica. La politica ...

Caro Pd - per battere Salvini bisogna parlare diversamente e governare diversamente : Come si reagisce alla bestiale retorica della paura di Matteo Salvini? Come si combatte il contagio della violenza (per ora solo verbale), come si ricostruisce un senso comune democratico?Innanzitutto, dicendo la verità. Dicendo, per esempio, che non esiste alcun nesso tra l'arrivo dei migranti e la povertà degli italiani: e, dunque, affermando che chi dice "prima gli italiani" sta coprendo con un velo di menzogna e di odio la ...

"Caro Salvini - non vivere nel pregiudizio : io sono lontano dal suo stereotipo di rom. Chiudete i campi - ascoltateci - includeteci" : "Caro Matteo Salvini, noi rom, purtroppo, siamo abituati ai trattamenti 'speciali' come quello che lei vuole destinarci": inizia così la lettera che Alievski Musli ha scritto su Facebook. Trent'anni, di cui 28 passati in Italia, una vita ed un lavoro "normali" a Pesaro, Musli è convinto che ora più che mai non ci si debba lasciare andare a facili generalizzazioni e al razzismo: "Mi dispiace per Lei - scrive, riferendosi al ...

Dijana : «Caro Salvini - le racconto chi sono i rom» : «Quando la pezza è peggio del buco». Dopo avere annunciato un censimento sui rom in Italia, «una ricognizione per vedere chi, come e quanti», il ministro dell’Interno Matteo Salvini, attaccato dall’opposizione, ma anche da parti della minoranza e da associazioni, ha deciso di spiegare meglio che cosa intendesse dire. «Intendiamo tutelare prima di tutto migliaia di bambini ai quali non è permesso frequentare la scuola regolarmente perché si ...

Migranti : Caro Di Maio - se lei e Salvini tradite la Costituzione io vi ripudio : Genova, 18 giugno 2018 – Il mio nome è Paolo Farinella, sono prete a Genova. Ho votato due volte il M5S: nella passata legislatura solo alla Camera e il 4 marzo 2018 alla Camera e al Senato. Le confesso che ho sempre nutrito qualche simpatia per il percorso del M5S, anche perché ho molti amici che militano, convinti, e capisco le loro ragioni. Non mi piace l’ispirazione di fondo del nuovo governo che, semplificando, chiamerei ...

Matteo Renzi : "Caro Salvini - un milione di like non vale una vita umana" : "Matteo Salvini ha fatto il bullo con 629 migranti". A dirlo Matteo Renzi, ospite di Mezzora in più su RaiTre, a proposito del caso Aquarius. "È una colossale operazione di successo dal punto di vista mediatico, si è comportato come un bravissimo regista che ha fatto un'azione, uno spot, per le sue idee, ma non cambia assolutamente nulla".L'ex premier continua: "I porti sono aperti, il problema in Europa resta, anzi siamo ...

Caro Salvini - Regeni non è un ‘problema’ ma un delitto di Stato : Altro che governo del cambiamento. Su Giulio Regeni le solite misere parole. Sono tre giorni che il ministro di Ogni cosa, Matteo Salvini, parla di Giulio Regeni. Anzi di quello che prima era “il caso” e ora è diventato “il problema” Giulio Regeni. Nella scorsa legislatura Salvini aveva usato toni forti per spingere il governo a fare di più. Negli ultimi tre giorni, di quella legislatura ha preso ad esempio l’ex ministro degli Esteri Angelino ...

Caro ministro Salvini - non banalizzi la difesa d'ufficio per chi chiede asilo : Caro ministro Salvini, lette le sue dichiarazioni sul Corriere della Sera in materia di richiedenti asilo e di lobby dei difensori d'ufficio , per spirito collaborativo, amor di precisione, ...

Caro Salvini - l'immigrazione non si gestisce con la demagogia : La valanga di assurdità, accuse e imprecisioni a cui ha dato vita Matteo Salvini negli ultimi giorni sul tema dell'immigrazione hanno un comune denominatore ripugnante e antidemocratico: il razzismo. L'accento aggressivo e xenofobo che il segretario della Lega ha posto come tratto caratteristico del suo incarico al Viminale delinea un quadro buio, fatto di assenza di umanità e di una visione politica.Pura demagogia.Caro Salvini, ...

No - Caro Salvini - non ci convincerai che Orban fa gli interessi dell'Italia : (Questo post è scritto insieme a Nadia Ginetti, Senatrice Pd)No. Non siamo d'accordo con la scelta del Ministro Salvini di non partecipare alla riunione dei ministri degli interni dell'Unione europea in Lussemburgo. Avrebbe potuto essere lì in mattinata e poi partecipare al voto sulla fiducia al governo in Senato. Avrebbe potuto e dovuto contribuire con la forza e il peso dell'Italia, non solo a respingere la riforma del ...

Migranti : Caro Salvini - ‘pacchia’ è andare in barca. Non essere costretto al barcone : Pacchia è fare soldi con le slot machine, le lotterie, il gioco d’azzardo legalizzato. Pacchia è fare accordi con la criminalità organizzata per gestire potere e soldi. Pacchia è poter contare su una delle economie sommerse più importanti del mondo e sui suoi investimenti per evitare gli effetti devastanti della crisi e del credit crunch. Pacchia è contare sul controllo del territorio fatto da mafia, ‘ndrine e camorra per evitare ...

Carofiglio 'Salvini col mio libro sotto braccio è una buona notizia che un politico legga'. E su Conte 'Rischia di essere un premier ... : In passato, per esempio, probabilmente non avrebbe fatto la diretta Facebook nella quale invitava alla calma dopo la scelta di Mattarella di non nominare Savona all'Economia e le dichiarazioni - in ...

Caro ministro Salvini - rilegga la Costituzione : la aiuterà a non violarla : Avvisi (necessari) e consigli (non richiesti) al ministro dell'Interno Salvini.1. Da ministro, lei si accinge a giurare sulla Costituzione: tutta, compresa la XII disposizione finale (non transitoria) che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Da ministro dell'Interno si potrebbe trovare a dover applicare la Legge Scelba e la Legge Anselmi, il cui combinato disposto impone la sospensione e lo ...