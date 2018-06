Cannabis light | la Procura di Genova apre un' inchiesta

BOCCIATA LA Cannabis LIGHT/ Più pericolosa perché inganna l'infinito che vogliamo : I ragazzi stessi sanno che la droga leggera è pericolosa. Ma la questione vera non è la sostanza, la sua tossicità. E' la persona. Nella sua unicità e delicatezza. SILVIO CATTARINA(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 06:08:00 GMT)BOCCIATA LA CANNABIS LIGHT/ Si aspettano ancora le prove di chi dice che è innocua..., di C. BellieniBABY GANG/ C'è sempre di mezzo la droga, perché giornali e tv non lo dicono?, di S. Cattarina

Cannabis light - che succede dopo il no del Consiglio superiore di sanità? : Foto Pixabay Cannabis light, ma ora che succede? Cosa cambia dopo che il Consiglio superiore di sanità ha espresso un parere contrario alla vendita? All’atto pratico, nulla. “Questo parere, per quanto autorevole, non ha un valore inibitorio. Oggi posso tranquillamente comprare Cannabis, ovviamente alle condizioni stabilite”. Ovvero una concentrazione di Thc inferiore allo 0,6%. A parlare è l’avvocato Lorenzo Simonetti, ...

Cannabis light - no. Alcol - psicofarmaci e sigarette - sì. La schizofrenia dello Stato : La vicenda ricorda un po’ quella delle sigarette elettroniche, prima salutate come una felice alternativa al fumo vero e dannoso, poi considerate all’improvviso anch’esse pericolose, con conseguenze pesanti anche su chi aveva deciso di venderle. Lo stesso per la Cannabis legale, diffusa ormai in tutta la penisola con decine di negozi aperti in tutte le città e poi bollata come probabilmente pericolosa dal Consiglio superiore di ...

Macerata - polizia chiude negozi Cannabis light/ Ultime notizie : sostanze sequestrate - "era droga vera" : Chiusi due negozi di cannabis light a Macerata, al loro interno trovata marijuana autentica, superiore allo 0,6% consentito dalla legge

Il Css chiede di vietare la Cannabis light - per Giulia Grillo è una richiesta troppo forte : Il Consiglio Superiore di Sanità chiede di vietare nuovamente la vendita di cannabis light, ma il ministro della Salute risponde dicendo che si tratta di una conclusione un po' troppo forte dal momento che la quantità di sostanza presente nella marijuana "legale" è un quantitativo molto basso. Giulia Grillo specifica che ad ora non si pensa alla chiusura dei negozi che vendono cannabis light e che basterebbe una precisa regolamentazione, poi ...

Cannabis light - Ministro Grillo assicura : “Non ci sarà alcun divieto ma più controlli” : Dopo il parere contrario alla vendita di Cannabis light del Consiglio superiore di Sanità, la ministra della Salute Giulia Grillo rassicura: "Conclusione un po' forte, le decisioni le prende il Governo e il divieto non è in discussione, servono solo una regolamentazione e maggiori controlli sui negozi"Continua a leggere

"Stop alla vendita della Cannabis light" : Spetterà al ministero della Salute dire l'ultima parola sul neo business della cannabis light. Ma il parere negativo del Consiglio superiore di sanità , Css, peserà come un macigno. Gli esperti ...

Cannabis light - Ezio e Fabio : “Fermare la vendita? Ci siamo licenziati per puntare su questo settore. Siamo spiazzati - ci opporremo” : Il settore della Cannabis light italiano è in forte espansione nell’ultimo anno. Un settore che produce una ricchezza di oltre quaranta milioni di euro e che ha attratto sia grandi aziende sia tanti giovani che si sono lanciati in questo campo. È il caso del “Canapa House” aperto da pochi giorni a Torino da due trentenni, Fabio Cavrini ed Ezio Miglio: “Avevamo entrambi un lavoro a tempo indeterminato ma abbiamo deciso di licenziarci per provare ...

'Può far male'. Smascherate le bugie sulla Cannabis light : Ma quella che sembrava essere una strada spianata verso un 'joint' finalmente senza pensieri può trasformarsi in un percorso in salita, almeno fino a quando la scienza farà la sua parte. Andrea ...

Chiuse due rivendite/ 'Nociva anche se light' Il Consiglio di Sanità stronca la Cannabis : Si sta riprendendo un'utile discussione su problemi che riguardano l'impiego della cannabis. Lo spunto è stato dato da un documento del Consiglio Superiore di Sanità che in realtà, a mia conoscenza, ...

“Stop alla vendita di prodotti a base di Cannabis light” : Stop alla vendita dei prodotti a base di cannabis «light», cioè con il principio attivo Thc inferiore ai limiti di legge, con i negozi «green» proliferati negli ultimi mesi in tutta Italia. I prodotti a base di cannabis, nel rispetto del tetto fissato per la dose di Thc contenuta, si possono vendere in Italia, in base alla legge 242 del 2016, entra...

No a vendita di Cannabis light/ Italia - farmacologo Silvio Garattini : "Abolire il termine leggera - è droga" : No a vendita di cannabis light, Italia: il Consiglio Superiore di Sanità si pronuncia e sottolinea come la presenza di Thc a bassa concentrazione possa essere ugualmente pericoloso.

Cannabis light - chiusi due negozi a Macerata : “Vendono droga normale” : Operazione della polizia nel centro marchigiano. Sostanze sequestrate e analizzate: "Vero e proprio stupefacente". Indagato in stato di libertà per attività di spaccio di sostanze stupefacenti il titolare: era consapevole che, all'interno dei vari prodotti in suo possesso, la percentuale di principio attivo fosse superiore allo 0,60% e dunque illegale.Continua a leggere