Camminava con un lanciafiamme | arrestato | voleva animare una festa privata

Le Iene - Sara Tommasi racconta la sua rinascita : «Ero un morto che Camminava» : Sara Tommasi, Le Iene “Ero un morto che camminava. Pensavo di non venirne più fuori“. Lo sguardo di nuovo lucido, il viso più disteso: Sara Tommasi è tornata in sé, è uscita dal baratro in cui un disturbo bipolare e delle conoscenze poco fortunate l’avevano trascinata. Dopo anni di silenzio, l’ex showgirl ha raccontato a Le Iene la propria rinascita, avvenuta grazie ad un percorso di cure, nel corso di un’intervista ...