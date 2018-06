Camera Deputati Dove non arriva la privacy Come creare una cultura della

Nicola Acunzo nominato in Commissione Cultura della Camera dei deputati - : ... eletto nel collegio di Battipaglia, Nicola Acunzo, nominato oggi componente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati. Acunzo parlando con la stampa a margine dell'...

Me contro Te - un libro da record e alla Camera dei Deputati il Premio MOIGE : Web Stars Channel continua a presidiare anche il mondo dell'editoria, avendo intuito in anticipo e fatto crescere il trend delle web star in libreria, con lo sguardo di chi lavora come incubatore di ...

Iniziata la discussione alla Camera dei Deputati per la fiducia al governo Conte. Il voto nel pomeriggio : PRIMAPRESS, - ROMA - La fiducia incassata ieri dal governo Conte al Senato con 171 voti favorevoli, oggi dovrà fare altrettanto alla Camera dei Deputati. La discussione in aula ha già preso il via e ...

Il finto tweet su Di Maio scatena i social : la Camera dei Deputati costretta ad intervenire : Un tweet 'politico' divenuto virale in poche ore, tale da portare la politica stessa ad intervenure. E' accaduto sulla pagina 'parodia' Facebook de 'Gli eurocrati', che ha postato un presunto messaggio social della Camera dei Deputati frutto, a quanto scritto, dell'...

Svastica e un verso nazista sulla porta di un bagno della Camera dei deputati : Una Svastica seguita dal verso di un inno dei canti della Wehrmacht è stata incisa sullo stipite interno di uno dei bagni degli uomini di Montecitorio, comunemente utilizzati dai deputati. "Es braust unser panzer", recita la scritta incisa nel legno: "Il nostro carro armato romba".Sotto la Svastica, che ha suscitato sgomento a Montecitorio, un'altra scritta: "Ma vai a cagare...". Appena scoperta, è stato avvisato il presidente ...

Completata la formazione della commissione speciale della Camera dei Deputati Video : Sono giunte a conclusione tutte le procedure necessarie per la formazione della commissione speciale della #Camera dei Deputati. Nominati i 40 componenti e decisi i 12 argomenti che verranno trattati nelle prossime sedute, su cui il #parlamento non si è ancora espresso, l’organismo politico è pronto per iniziare il suo lavoro. I 40 funzionari si sono incontrati per la prima volta questa mattina alle 11, hanno gia' avuto luogo le prime ...