Calciomercato Torino | ritorno di fiamma per il centrocampo

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - c’è anche Seferovic per l’attacco : Calciomercato Torino – Due punte di peso, è quello che chiede Walter Mazzarri per il nuovo Torino e per il modulo 3-5-2. Una, salvo colpi di scena, sarà Andrea Belotti, l’altra arriverà dal mercato. Come riportato in Esclusiva da CalcioWeb qualche settimane fa il nome in cima alla lista è Zaza del Valencia ma non sono da escludere colpi di scena. Secondo indiscrezioni riportate dalla nostra redazione si segue anche con ...

Cairo show - importanti rivelazioni sul Calciomercato del Torino : Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato delle prossime mosse di calciomercato che il club granata potrebbe mettere in piedi Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato di calciomercato in relazione alle mosse che potrebbe mettere in atto il fido Petrachi. Si è tanto parlato ad esempio del possibile arrivo di Lucas Verissimo, sul quale il presidente ha dichiarato: “Speriamo arrivi”. Ma non è tutto, Cairo ha proseguito: ...

Calciomercato Roma - è fatta per il ritorno di Bruno Peres al Torino : Il terzino andrà al club granata per 7 milioni totali. Nainggolan conferma su Instagram la sua cessione, i cui soldi serviranno per acquistare Pastore

Calciomercato Torino - è fatta per il ritorno di Bruno Peres : Bruno Peres torna al Torino. Sì, tutto fatto, decisione presa, dopo un lungo tira e molla il brasiliano ha deciso di vestire , nuovamente, la maglia granata. I dettagli? Prestito con diritto di ...

Calciomercato Torino - si profila una cessione a sorpresa : Calciomercato Torino – Il Torino al lavoro per la prossima stagione, il presidente Cairo attivissimo per costruire la la squadra da consegnare al tecnico Walter Mazzarri. Nonostante le ultime voci i granata sono sempre ad un passo da Bruno Peres della Roma ed anche per il difensore Lucas Verissimo, nelle ultime ore trattativa anche in uscita che potrebbe concretizzarsi presto. Sinisa Mihajlovic ha firmato con lo Sporting Lisbona ed adesso ...

Calciomercato Torino - arrivano conferme : ecco la ‘spalla’ di Belotti : Calciomercato Torino – Era l’11 gennaio e su CalcioWeb avevamo lanciato la notizia del forte interesse del Torino per l’attaccante Simone Zaza, adesso arrivano nuove importante conferme. L’intenzione di Mazzarri di schierarsi con il 3-5-2 ha spinto la dirigenza granata a muoversi sul mercato con l’obiettivo di reperire sul mercato una spalla di Belotti, un calciatore simile al Gallo, attaccanti come Iago Falque o ...

Lewandowski alla Juventus? / Calciomercato - dal Bayern Monaco a Torino potrebbero arrivare in due : Lewandowski alla Juventus? Calciomercato: dal Bayern Monaco a Torino ne possono arrivare addirittura due. Insieme all'attaccante polacco infatti ci potrebbe essere Jerome Boateng.

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli - Juve e Milan scatenate - sprint di Parma - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, in arrivo nuovi super colpi per il tecnico Carlo Ancelotti.Importanti annunci da parte del presidente De Laurentiis, ecco l’intervista al Corriere dello Sport: “Due portieri, un esterno basso che sappia difendere, se vanno via Jorghinho e Hamsik anche due centrocampisti. Abbiamo già preso Verdi: vedrete, da noi Simone sarà più ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - contatti con l’Udinese : occhi su Fofana : Calciomercato Torino – Via vai in casa Torino in vista della prossima stagione, il presidente Cairo è al lavoro per accontentare Walter Mazzarri in ogni richiesta. Dopo la doppia mossa per la difesa con gli arrivi di Bruno Peres e Lucas Verissimo, l’intenzione adesso è quella di rinforzare il centrocampo, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito il calciatore dell’Udinese Seko Mohamed Fofana, uno dei più ...

Calciomercato Torino - ecco il difensore per Walter Mazzarri : Calciomercato Torino – Il Torino è attivissimo per la prossima stagione, la dirigenza ed il tecnico Walter Mazzarri stanno programmando le mosse per il campionato con l’obiettivo di non commettere gli errori del passato. Dopo l’arrivo di Bruno Peres si sta per definire un’altra trattativa, individuata la spalla di N’Koulou, si tratta di Lucas Verissimo, accordo raggiunto con il calciatore nelle ultime ore nonostante ...

Calciomercato Torino/ Bofisè : Baselli e Belotti? Rimarranno - e il Gallo ha voglia di redimersi (esclusiva) : Calciomercato Torino: intervista esclusiva a Giuseppe Bofisè sulle prossime mosse dei granata. Baselli e Belotti dovrebbero rimanere nel capoluogo piemontese.

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - asse Roma-Torino : non solo Bruno Peres - tutti i calciatori che possono cambiare maglia : Calciomercato, asse Roma-Torino – Sono ore già caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo attivissima la Roma alla ricerca di calciatori da regalare al tecnico Di Francesco. Bene anche il Torino che ha chiuso per il ritorno di Bruno Peres ma sono anche altri i calciatori che potrebbero cambiare maglia. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb nel mirino dei granata è finito anche Stephan El Shaarawy, la trattativa non è ...

Calciomercato Torino - Ansaldi annuncia una cessione pesantissima : Calciomercato Torino – Il Torino continua a muoversi per la prossima stagione, il presidente Cairo attivissimo per regalare una squadra forte al tecnico Mazzarri ma nelle ultime ore novità importanti in uscita. “Fratello… Pensare che già non ti vedremo più. La gente non lo sa che sei già stato venduto. Però io lo so. E anche Rincon lo sa… Ci mancherai fratello…”. Questo il commento di Ansaldi, calciatore del Torino, ad una foto pubblicata ...