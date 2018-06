Calciomercato Roma | Pastore in città lunedì | martedì le visite mediche

Bianda alla Roma / Calciomercato - Monchi ha preso in Francia il nuovo Varane : Bianda alla Roma, Calciomercato: il direttore sportivo spagnolo Monchi ha preso in Francia quello che viene considerato il nuovo Varane. Arriva dal Lens il difensore centrale classe 2000.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 12:40:00 GMT)

Calciomercato Roma - la nona sinfonia di Monchi - e non è finita - : Coric, Cristante, Kluivert, Marcano, Mirante, Pastore, Santon, Zaniolo. E Bianda. Nove, quasi da farci una squadra, con gli acquisti al 24 di giugno della Roma. Monchi non perde tempo. Investe, ...

Calciomercato - Kluivert è già giallorosso : cita Venditti e Grazie Roma : Roma gli ha già fatto sentire il suo calore al momento dell'arrivo nella Capitale, ora Justin Kluivert è chiamato a ripagare i tifosi giallorossi sul campo con gol e giocate. Nel frattempo, il ...

Calciomercato Roma - i giallorossi sono uno spettacolo : altro innesto per il futuro - Monchi show : Calciomercato Roma – La Roma è letteralmente scatenata sul mercato, il club ha già messo a segno colpi importanti sia in entrata che in uscita ed adesso si candida ad essere grande protagonista in campionato e Champions League. Secondo quanto riporta Skysport, si appresta a completare l’acquisto del difensore classe 2000 del Lens, William Bianda. Il difensore francese firmerà un contratto di 5 anni e la Roma pagherà 4 milioni per portarlo ...

Calciomercato Roma - ufficiale l'ingaggio di Justin Kluivert : Roma - La Roma mette a segno il colpo Justin Kluivert : il giovane attaccante esterno proveniente dall' Ajax costerà al club giallorosso un corrispettivo fisso di 17,25 milioni di euro, e variabile, ...

Calciomercato Roma - Kluivert ha firmato fino al 2023 : Roma - Justin Kluivert è giallorosso: il talentuoso esterno offensivo è stato acquistato a titolo definitivo dalla Roma , che verserà all' Ajax un corrispettivo fisso di 17,25 milioni di euro, e ...

Alisson al Real Madrid / Calciomercato - ecco cosa blocca l'affare con la Roma : Alisson al Real Madrid, Calciomercato: ci sono due motivi per cui l'affare con la Roma è in fase di stallo. Tra domanda e offerta ci sono 10 milioni e lo spogliatoio spinge per Navas.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:52:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - ufficiale : dalla Roma arriva Tumminello : BERGAMO - Con una nota ufficiale sul proprio sito, l' Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Marco Tumminello dalla Roma con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e ...

Calciomercato Atalanta - ufficiale Tumminello : arriva dalla Roma : La carriera di Marco Tumminello ripartirà dall' Atalanta . L'attaccante classe 1998, nell'ultima stagione , segnata da un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi, al Crotone, ...

Calciomercato Roma - è fatta per il ritorno di Bruno Peres al Torino : Il terzino andrà al club granata per 7 milioni totali. Nainggolan conferma su Instagram la sua cessione, i cui soldi serviranno per acquistare Pastore

Nainggolan all'Inter/ Ultime notizie - Nela : "Monchi non è matto - nessun dramma per la Roma" (Calciomercato) : Nainggolan all'Inter, calciomercato: alla Roma oltre ai soldi dovrebbero andare anche il terzino Davide Santon e il giovane trequartista ex Entella Nicolò Zaniolo. Stavolta ci siamo davvero.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 20:02:00 GMT)

Areola al Napoli / Calciomercato - superata la concorrenza della Roma : il portiere del Psg a un passo! : Areola al Napoli, Calciomercato: superata la concorrenza della Roma. Gli azzurri ora sono davvero a un passo dall'estremo difensore del Paris Saint German, sarà l'erede di Pepe Reina.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Calciomercato Roma - Monchi : 'Di Francesco l'uomo giusto. Schick dimostrerà il suo valore' : Calciomercato sempre più nel vivo in casa giallorossa, con i lavori tra entrate e uscite che proseguono senza sosta. Radja Nainggolan è a un passo dal trasferirsi all'Inter con Zaniolo e Davide Santon ...

Calciomercato Roma - Nainggolan conferma l'addio sui social : 'Messo davanti ad una scelta' : L'avventura di Radja Nainggolan alla Roma è arrivata ai titoli di coda, il centrocampista belga si prepara ad iniziare un nuovo capitolo della propria carriera con la maglia dell' Inter addosso. L'...