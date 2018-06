Calciomercato Inter | Ausilio a caccia degli ultimi colpi per sistemare la rosa

Calciomercato Inter - Malcom dopo il Ninja : MILANO - dopo De Vrij, Asamoah, Martinez e Nainggolan l'Inter va a caccia di altri tre rinforzi titolari: un attaccante esterno destro, un mediano da affiancare a Brozovic , Dembélé del Tottenham il ...

Calciomercato : l’Inter va in pressing su Malcom : Calciomercato INTER– L’agente di Malcom, Fernando Garcia, ieri ha confermato a fcinter1908.it il sì del suo assistito alla proposta nerazzurra: “Qualsiasi giocatore accetterebbe l’Inter. Manca ancora l’accordo tra le due società”. L'articolo Calciomercato: l’Inter va in pressing su Malcom sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Inter - l'agente di Malcom : 'Vuole i nerazzurri' : Qualsiasi giocatore nel mondo accetterebbe subito l'Inter". Infine, sulle modalità del trasferimento: "Questo lo dovete chiedere al Bordeaux, io non so quale possa essere una formula che li ...

Calciomercato - le trattative di serie A. Inter scatenata : I nerazzurri seguono William Carvalho e si avvicina a Malcom. La Juventus studia le mosse da mettere in atto e potrebbe mandare in prestito Pjaca alla Fiorentina

Calciomercato Inter - sempre viva la pista Politano : MILANO - L'attaccante esterno prediletto dall' Inter rimane Malcom del Bordeaux : il club francese non ha però ancora aperto alla cessione in prestito. I nerazzurri dunque vogliono cautelarsi con un ...

Calciomercato Inter - non solo Dembele : sondato William Carvalho dello Sporting : Nainggolan, ma non solo. L'Inter continua a correre sul mercato e, ormai conclusa la trattativa per il centrocampista della Roma, è pronta a piazzare un altro colpo per la mediana. L'obiettivo ...

Calciomercato - Inter-Nainggolan : si discutono i dettagli del contratto. Settimana prossima le visite : Nainggolan all'Inter: parti al lavoro per chiudere definitivamente una delle grandi operazioni dell'estate di Calciomercato. La trattativa, dopo le parole di addio alla Roma del centrocampista, è ...

Scambio Icardi-Higuain/ Calciomercato Juventus-Inter - Samuel : “Non sarei stupito se succedesse” : Scambio Icardi Higuain, Samuel possibilista: non sarei stupito se succedesse. L'ex difensore argentino non esclude il clamoroso Scambio fra Inter e Juventus. Mauro Icardi e Gonzalo Higuain continuano a tenere banco in questi giorni tra Calciomercato e Mondiali 2018. In primo piano c’è la disastrosa partenza dell’Argentina in questi Mondiali: l’attaccante dell’Inter non è stato nemmeno convocato, quello della Juventus sì ma è entrato in ...

Suso all'Inter? / Calciomercato - Candreva al Milan ma l'agente non è d'accordo! : Suso all'Inter? Calciomercato: clamoroso scambio col Milan dove potrebbe approdare uno tra Ivan Perisic, Antonio Candreva e Marcelo Brozovic. Trattativa in piedi o bautade?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:54:00 GMT)

Calciomercato Serie A - trattative 'calde'. Le mire di Juve e Inter : L'Inter chiude per Nainggolan e segue Dembelé. La Roma si prepara ad accogliere Pastore e scambia Skorupski per Mirante con il Bologna; la Juventus ha in mano Cancelo e monitora Golovin

