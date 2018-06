Calciomercato | Enock Balotelli in Serie D | ecco la nuova destinazione

calcioweb.eu

: Calciomercato, #EnockBalotelli in #SerieD: ecco la nuova destinazione - CalcioWeb : Calciomercato, #EnockBalotelli in #SerieD: ecco la nuova destinazione - telepavia : RT @LuckyMario82: Avvistato al Fortunati il fratello di @FinallyMario, Enock. In arrivo un contratto con l’Fc Pavia guidato da Pato D’Amic… - Gazzetta_it : RT @NicoSchira: Nuova avventura per Enock Barwuah: il fratellino minore (classe 1993) di Mario #Balotelli verso il #Pavia in Serie D #calci… -

(Di domenica 24 giugno 2018) Non solo ilinA ma anche quello dei campionati minori, particolarmente attivo è quello inD, nel dettaglio nelle ultime oreper il fratello di Mario. Secondo quanto riporta gazzamercato.it il calciatore è vicino al Pavia, formazione diD, giovedì i primi contatti, la trattativa è in stato avanzato, nell’ultima stagioneè stato protagonista sempre nei Dilettanti con la maglia del Cilverghe, adesso un’occasione molto importante nel calcio che conta. L'articoloinD:laCalcioWeb.