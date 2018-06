Buon compleanno Renzo Arbore | Nella Ottolenghi | Lionel Messi…

Buon compleanno William - il principe dolce : Ha un sorriso composto ma aperto, un trendy buzz cut (modo rispettoso ed educato per definire la sua imperante calvizie) che l’ha costretto a optare per un taglio in stile militare e un corpo atletico. William è notoriamente uno sportivo: gioca a football, da oltre dieci anni è presidente della FA, la Football Association, è appassioanto di Polo e ama sciare con sua moglie Kate Middleton. Ma non è l’aspetto esteriore che colpisce di ...