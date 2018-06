Buffon ai Mondiali? No | è il suo sosia | il portiere di Panama

Mondiali 2018 record - Rafa Marquez vuole battere Buffon ed eguagliare Pelé : Il lungo addio di Rafa el “ Rafa ” Marquez è iniziato il 20 aprile scorso, quando il 39enne difensore messicano si è inginocchiato a terra commosso, davanti al suo pubblico, in occasione dell’ultima gara casalinga dell’Atlas di Guadalajara, la squadra in cui è cresciuto, in cui è tornato a chiudere una fantastica carriera e che gli ha già preparato una scrivania da dirigente per luglio. Marquez in Messico è un idolo, un’icona: amato dai tifosi ...

Buffon parteciperà ai Mondiali in Russia - ecco perchè : Nonostante la delusione con l’Italia, Gigi Buffon parteciperà ai prossimi Mondiali in Russia. Il portiere e capitano della Nazionale azzurra, infatti, sarà l’uomo immagine della S7 Airlines, compagnia aerea russa che ha scelto il giocatore della Juventus come proprio testimonial. In occasione dell’apertura del Mondiale, Buffon si recherà in Russia per girare uno spot pubblicitario, partecipando molto probabilmente da spettatore ad alcune ...