Brigitte Nielsen mamma per la quinta volta E’ nata Frida | la dedica al marito Mattia

Brigitte Nielsen mamma a 54 anni - è nato il quinto figlio : Altro che trovata pubblicitaria, come i più maliziosi avevano insinuato qualche mese fa davanti alle sue foto con il pancione. Brigitte...

Brigitte Nielsen aspetta un bambino! : L'ex moglie di Sylvester Stallone Brigitte Nielsen aspetta un bambino, a 54 anni. Come si legge sul Daily Mail, l'attrice ha annunciato il lieto evento su Instagram, con una foto in cui Brigitte viene ritratta mentre mostra il suo pancione. Nella didascalia, l'icona degli anni Ottanta ha scritto: "La famiglia si allarga". Dal 2006, Brigitte è sposata col produttore italiano Mattia Dessì, 39 anni.#sunnyday #sun #summer #husband ...

Chi è Mattia Dessì - il marito di Brigitte Nielsen : Mattia Dessì è il marito di Brigitte Nielsen e l’uomo che le ha regalato il sorriso dopo tante relazioni naufragate. L’attrice classe 1963 ha alle spalle diversi matrimoni e ben quattro figli, avuti da tre uomini diversi. Dal 1983 al 1984 è stata sposata con Kasper Winding, da cui ha avuto il primogenito Julian, poi il successo verso la fine degli anni Ottanta, il colpo di fulmine con Sylvester Stallone e il divorzio nel 1987. Il ...

