Brigitte Nielsen è diventata mamma a 54 anni | è nata Frida

Brigitte Nielsen mamma per la quinta volta/ È nata Frida : “Una bambina meravigliosa - un dono del cielo” : Brigitte Nielsen mamma per la quinta volta a 54 anni, è nata Frida, la prima femminuccia dell'attrice: la dedica al marito Mattia Dessi per spazzare via le critiche. Fiocco rosa per Brigitte Nielsen: l'attrice 54enne è diventata mamma per la quinta volta. Ha dato alla luce Frida, nata dall'amore con il marito 39enne Mattia Dessi. Come riportato da Vanity Fair, la piccola pesa 2,5 chili ed è in perfetta salute.

Brigitte Nielsen è diventata (di nuovo) mamma : è nata Frida : Brigitte Nielsen è diventata di nuovo mamma. L’attrice danese ha dato alla luce la piccola Frida. La bambina è nata in una clinica di Los Angeles, pesa due chili e mezzo, ed è sana. A svelarlo è stata proprio l’ex moglie di Silvester Stallone, che ha annunciato il lieto evento sulle pagine di People. “Questo è stato un lungo percorso, ma ne valeva la pena. Non siamo mai stati tanto innamorati” ha spiegato l’attrice. ...

Brigitte Nielsen - dedica al marito Mattia Dessì : "Sarai un grande papà!" : Brigitte Nielsen, con una foto inequivocabile condivisa sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha annunciato la sua quinta gravidanza, alla "veneranda" età di quasi 55 anni. La notizia in questione ha destato, oltre che prevedibile sorpresa, anche qualche malumore, principalmente per due motivi: alcuni follower, infatti, hanno accusato l'attrice di origini danesi di aver messo in atto una trovata pubblicitaria; altri commentatori, ...

