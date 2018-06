Brasile | Thiago Silva | “Neymar mi ha insultato” Mondiali 2018 | il difensore spiega | “Per

Brasile - Thiago Silva attacca Neymar : “Mi ha insultato per un gesto di fair play” : Thiago Silva attacca Neymar- Intervenuto ai microfoni di “Globoesporte”, e come riportato da “FcInter1908.com”, Thiago Silva punge Neymar dopo una reazione dell’attaccante ad un gesto di fair play del difensore nel match di ieri. “MI HA insultato” Thiago Silva ha dichiarato: “Nel momento in cui ho reso palla, lui mi ha insultato. Credo pero’ di aver […] L'articolo Brasile, Thiago Silva ...

