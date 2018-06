Borghi d’Abruzzo | nuovi interventi per recupero e valorizzazione turistica

meteoweb.eu

(Di domenica 24 giugno 2018) Firmati, con il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, delegato dal Presidente D’Alfonso, gli atti di concessione per 19finanziati con i fondi del Masterplan, riguardanti la linea d’azione per ile ladegli antichid’Abruzzo. Ogni progetto riceverà 140mila euro, per un investimento complessivo di un milione 960mila euro. Nel dettaglio, i lavori riguarderanno i Comuni di: Aielli (riqualificazione centro storico – 2° lotto); Anversa degli Abruzzi (adeguamento edificio polifunzionale); Calascio (realizzazione di un intervento di riqualificazione del percorso pedonale all’interno del centro storico di Rocca Calascio); Canosa Sannita (riqualificazione urbana del centro storico); Castelguidone (sistemazione aree del centro storico miranti alla conservazione e alla rivitalizzazione dei centri storici); Celenza sul Trigno ...