Bomba d' acqua su Cagliari | strade come torrenti | temporali e grandinate in tutta l' isola

Sardegna - Bomba d'acqua a Sanluri : allagamenti e danni/ Ultime notizie video - “Chiederemo calamità naturale” : Sardegna, bomba d'acqua a Sanluri: strade e case allagate, disagi e danni. Il sindaco annuncia la richiesta della calamità naturale ma l'ondata di maltempo prosegue.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 18:51:00 GMT)

Maltempo - Bomba d’acqua a Cagliari : strade allagate : Domenica di forte Maltempo in Sardegna, dove piogge e temporali si stanno abbattendo sull’Isola da questa mattina. Una bomba d’acqua si è abbattuta su Cagliari e hinterland dopo che ingenti precipitazioni sono state segnalate nella Sardegna centro-orientale. In particolare si registrano allagamenti a Sanluri, Pirri, Settimo San Pietro e Isili. Decine le chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Sud Sardegna. Il Maltempo, che ha ...

Maltempo - l’incredibile Bomba d’acqua di ieri sera a Lanciano : città devastata - 56mm di pioggia e 6.000 fulmini in 20 minuti d’inferno [FOTO SHOCK] : 1/12 ...

Maltempo in Calabria - nuova Bomba d’acqua a Nicotera : situazione drammatica [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

NUBIFRAGIO A ROMA : Bomba D'ACQUA E FORTE VENTO/ Ultime notizie video : allagamenti e disagi alla circolazione : BOMBA D'ACQUA a ROMA: NUBIFRAGIO sulla capitale e FORTE VENTO. Ultime notizie video: allagamenti e disagi alla circolazione, alberi cadono in strada(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Bomba d'acqua a Roma : Da Prati a Colli Portuensi, rami caduti e strade chiuse per la Bomba d'acqua che ha colpito Roma nel pomeriggio, verso le 16.30. A Prati un ramo di un grande albero è crollato in via Leone IV all'...

Bomba d'acqua a Roma : Roma, 18 giu. , AdnKronos, - Da Prati a Colli Portuensi, rami caduti e strade chiuse per la Bomba d'acqua che ha colpito Roma nel pomeriggio, verso le 16.30. A Prati un ramo di un grande albero è ...

Maltempo in Calabria - situazione critica a Palmi : tornado e Bomba d’acqua - danni e disagi [FOTO e VIDEO] : 1/6 Foto di Stefania Romeo ...

Bomba d'acqua a Vibo Valentia / Calabria - video : notte di paura - diversi cittadini sfollati : Bomba d'acqua a Vibo Valentia, Calabria, video: notte di paura per i problemi meteorologici, diversi gli sfollati. L'acqua e il fango hanno invaso le strade della provincia.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 11:16:00 GMT)

Maltempo Reggio Calabria - i dati shock della Bomba d’acqua della scorsa notte : oltre 200mm di pioggia sulle colline Nord della città : “Dal tardo pomeriggio di ieri il territorio regionale della Calabria è stato interessato da precipitazioni diffuse che in alcune zone hanno fatto registrare valori di pioggia cumulata assolutamente rilevanti“: lo spiega in una nota il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal. In particolare la zona maggiormente colpita dalle intense precipitazioni, anche a carattere temporalesco, è stata la fascia tirrenico centro-meridionale dove, ...

Maltempo - gravi danni a Reggio Calabria per la Bomba d’acqua della scorsa notte : serie criticità in tutto l’hinterland : 1/13 ...

Maltempo - Bomba d'acqua su Messina : strade allagate : Un violento temporale si è abbattuto la scorsa notte su Messina e Reggio Calabria. Una vera e propria bomba d'acqua che ha allagato strade e non solo.

MALTEMPO BARI - Bomba D'ACQUA E TEMPORALI/ Ultime notizie video : rallentata la circolazione dei treni : BARI, BOMBA d’acqua e violento temporale, video: strade allagate, tendopoli e Palagiustizia inagibili. Gravi disagi per tutti gli automobilisti e i cittadini baresi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:19:00 GMT)

Maltempo Bari - Bomba d'acqua e temporali/ Ultime notizie video : tendopoli giustizia allagata - traffico in tilt : Bari, bomba d’acqua e violento temporale, video: strade allagate, tendopoli e Palagiustizia inagibili. Gravi disagi per tutti gli automobilisti e i cittadini baresi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:07:00 GMT)