Bologna | una “vecchia” idea per sostituire Verdi torna d’attualità…

Schiaffi alla leghista Borgonzoni : la sinti e la sottosegretaria si ritrovano in tribunale a Bologna : "Fuori!", urlò quel giorno la signora Maria Teresa Tomasini, una sinti che vive nel campo nomadi di via Erbosa. Per far capire meglio il concetto, diede uno schiaffo in faccia e un calcione alla ...

Bologna - via Masina - chi sarà il sostituto? Spunta una nuova opzione per la fascia sinistra : Adam Masina dovrà essere degnamente sostituito dopo l’addio al Bologna per approdare al Watford, Bigon è già al lavoro per colmare il vuoto Adam Masina lascerà il Bologna per approdare al Watford. Il terzino sinistro ha detto sì alla proposta arrivata dalla Premier League, ed ora Bigon dovrà trovare un valido esterno da aggiungere alla rosa di Pippo Inzaghi. Si fa un gran parlare della soluzione d’esperienza Luca Antonelli, ...

Bologna - buttafuori ucciso 20 anni fa : chiuso cold case?/ Ultime notizie : decisiva una macchia di sangue : Bologna, buttafuori ucciso 20 anni fa: preso il suo presunto assassino. Anche un secondo uomo indagato per favoreggiamento. La vicenda e i primi dettagli delle indagini(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 00:44:00 GMT)

Di Maio incontra i riders di Bologna : “Abbiamo già una carta di accordo sui diritti” : La battaglia dei "riders" per veder riconosciuti i propri diritti parte da Bologna, dove è stata siglata una carta di accordo, e porta fino a Roma dove c'è stato un incontro con il neo ministro del lavoro Di Maio che ha voluto incontrare i corrieri in bici come primo atto del suo incarico.Continua a leggere

Katy Perry in concerto a Bologna ha parlato italiano e ha fatto una bellissima sorpresa ai fan : Una serata indimenticabile <3 The post Katy Perry in concerto a Bologna ha parlato italiano e ha fatto una bellissima sorpresa ai fan appeared first on News Mtv Italia.

Bologna - anziani torturati in una casa di riposo : 4 misure cautelari : Per la procura "le posizioni di alcuni indagati potrebbero aggravarsi e potrebbe essere ipotizzato il reato di tortura, visti i danni psichici e fisici provocati"

Bologna - anziani maltrattati in una casa famiglia : «Lo riduci come uno zombie ed è finito» : Maltrattavano e vessavano anziani in una casa famiglia di San Lazzaro di Savena, nel bolognese. Per questo i carabinieri della compagnia di Bologna Centro e del Nas hanno eseguito quattro misure...

Bologna - anziani maltrattati in una casa famiglia : 'Lo riduci come uno zombie ed è finito' : Maltrattavano e vessavano anziani in una casa famiglia di San Lazzaro di Savena, nel bolognese. Per questo i carabinieri della compagnia di Bologna Centro e del Nas hanno eseguito quattro misure ...

Bologna - topo cade intesta alla maestra in una scuola elementare : Un topo è piombato in testa a una maestra mentre stava facendo lezione. È accaduto in una scuola elementare di Bologna. L'animale dopo essere rotolato sul pavimento se l'è data a zampe levate, uscendo ...

Strage di Bologna - Francesca Mambro : «Qui mi sento una deportata» : E mentre i familiari delle vittime presenti in aula rumoreggiano ascoltando le sue parole, l'ex Nar tira dritto affermando di «credere di aver rimosso, in questi anni, il periodo dei processi. Sono ...

Strage Bologna - Francesca Mambro in aula : 'Mi sento una deportata - noi di destra carne da macello' : ... al processo Cavallini, i motivi che portarono al suo 'battesimo del fuoco' come terrorista di estrema destra, vale a dire la rapina del 15 marzo 1979 all'armeria 'Omnia sport' di Roma. Rispondendo ...

Madre protesta davanti Tribunale Bologna : ANSA, - Bologna, 21 MAG - "Voglio solo che il giudice fissi un'udienza ed esamini i documenti. Devono spiegarmi se è stato fatto il possibile per curare mio figlio". Mara Valdré, di Ozzano, nel ...

Madre protesta davanti Tribunale Bologna : ANSA, - Bologna, 21 MAG - "Voglio solo che il giudice fissi un'udienza ed esamini i documenti. Devono spiegarmi se è stato fatto il possibile per curare mio figlio". Mara Valdré, di Ozzano, nel ...

"Caro lettore - possiamo presentarti una persona?". Perché L'Italia Si Parla (a Bologna) : La democrazia nasce dal confronto, dalla partecipazione, dal trovare punti in comune dove sembrano non esserci, dal capire e non demonizzare chi è in disaccordo con noi. Nasce con quest'idea il progetto internazionale My Country Talks, ideato dal settimanale tedesco Die Zeit e di cui Repubblica è partner.Troppo spesso la società si 'frattura' lungo le faglie degli argomenti divisivi (politici ma non solo), quelli in cui la ...