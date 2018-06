Bimbo di dieci anni non va in bagno per giocare ad un videogame | rischia di morire

Blastingnews

(Di domenica 24 giugno 2018) Questo è il racconto di Jo Begent, una pediatra britca che si è ritrovata di fronte ad una situazione davvero preoccupante. Durante il suo turno di lavoro è entrato in ospedale un bambino di appenacon una protuberanza insolita all'altezza dell'addome che gli impediva di camminare normalmente. L'impressione, inizialmente, non è stata tra le più positive: la dottoressa Jo Begent, vedendo il paziente in quelle condizioni, ha subito pensato al peggio immaginando che una protuberanza di quelle dimensioni potesse essere causata da un tumore, ma le successive analisi hanno portato alla luce un'origine assai diversa. Quel gonfiore anomalo era causato da una dilatazione eccessiva della vescica e dell'addome. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il bambino non andava inda oltreore. Il bambino operato d'urgenza La situazione era davvero critica ed i medici hanno ...