Bimba cade in un pozzo nel Senese | salvata dalla mamma e da un passante 

Siena - Bimba di 3 anni cade nel pozzo a 7 metri : la mamma si tuffa e le tiene la testa alta : bimba cade in pozzo nel Senese, salvata dalla mamma e da un passante. La donna l'ha tenuta con testa sollevata, l'uomo le ha recuperate entrambe. La bambina sta bene, solo una leggera ipotermia.Continua a leggere

Udine - cade dal balcone e fa un volo di quattro metri : grave una Bimba di 3 anni : Una bambina di 3 anni è caduta dal balcone di casa mentre stava giocando, facendo un volo di 4 metri. Era con la mamma al momento di quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Al vaglio dei carabinieri le cause. L'edificio pare fosse in ristrutturazione e privo di parapetto.Continua a leggere

La domestica lascia la Bimba di 9 mesi sul letto : la piccola cade sul pavimento e muore : Il dramma è avvenuto nel Distretto di Tuen Mun, a Hong Kong. La polizia ha archiviato il caso come incidente. Sulla tragedia è intervenuto anche il Dipartimento della salute: "Se lasciate i bimbi da soli a dormire, metteteli nella culla o in un box".

Grecia - tragedia in un campo profughi : Bimba di 4 anni cade in una fogna e muore : E' accaduto in un campo profughi di Tebe. Il corpo della piccola è stato rinvenuto sul fondo di un condotto fognario.

VARESE - Bimba DI 3 ANNI CADE DAL BALCONE : GRAVISSIMA/ In prognosi riservata all’ospedale di Bergamo : VARESE, BIMBA di 3 ANNI CADE dal BALCONE: è GRAVISSIMA. La vicenda è avvenuta a Lonate Pozzallo, la piccola stava giocando con la sorella: è in pericolo di vita(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Bimba di 10 anni cade dalla seggiovia : ANSA, - MODENA, 9 GIU - Una bambina di dieci anni è ricoverata in condizioni che sarebbero critiche al Policlinico di Modena , la prognosi è riservata, sono ancora in corso accertamenti, ma non ...

Sfugge ai nonni e cade in piscina - gravissima una Bimba di 6 anni : VERONA - Una bambina di sei anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale dopo avere rischiato di annegare nella piscina di un residenze a Malcesine , Verona, . La piccola era già in arresto ...

Mogliano - Bimba di 3 anni cade dal terrazzo : arrestata la mamma/ Accusata di tentato omicidio - ai domiciliari : Mogliano, bimba di 3 anni cade dal terrazzo: arrestata la mamma 40enne per tentato omicidio. A sua detta, sarebbero state delle "voci" a spingerla a compiere il gesto.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 17:36:00 GMT)

Treviso : Bimba di tre anni cade dalla terrazza - la madre indagata per omicidio Video : E' una oziosa domenica pomeriggio il 13 Maggio a Mogliano, in provincia di Treviso, quando intorno alle 13.00, un uomo intravede dalla propria finestra, che si affaccia sul giardino condominiale, una sagoma cadere dal piano superiore. L'uomo si sporge e vede una bambina distesa, che si muove e piange gridando “Papa',papa'”. Un volo di sei metri I soccorritori, chiamati da quel vicino, arrivano in brevissimo tempo e trovano la piccola, tre anni ...

