San Quirico d'Orcia : Bimba cade in un pozzo - passante salva lei e la mamma che si era tuffata : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] Al momento della caduta il pozzo sarebbe stato aperto poiché una pompa stava tirando fuori ...

Bimba cade in un pozzo - la mamma si tuffa e la salva : Siena, 24 giu. - , AdnKronos, - Tragedia sfiorata in provincia di Siena. Una bambina di tre anni è caduta in un pozzo cisterna di un'abitazione ed ha rischiato di annegare: è stata salvata dalla mamma,...

Siena - Bimba cade in un pozzo/ Ultime notizie - salvata dalla mamma e da un passante-eroe nell'acqua gelida : San Quirico d'Orcia, Siena: bimba cade nel pozzo di 7 metri, salvata dalla mamma e da un passante calato con una fune nell'acqua gelida delle falde.

Siena - Bimba cade in un pozzo/ Ultime notizie - salvata dalla mamma e da un passante-eroe nell’acqua gelida : San Quirico d'Orcia, Siena: bimba cade nel pozzo di 7 metri, salvata dalla mamma e da un passante calato con una fune nell'acqua gelida delle falde. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 19:31:00 GMT)

Bimba cade in un pozzo ma viene salvata : il racconto del soccorritore : “Non ci ho pensato nemmeno un secondo, mi sono tolto le scarpe e mi sono buttato nel pozzo”. Parla così Luca Noli, l’uomo che questo pomeriggio ha salvato a San Quirico d’Orcia (Siena) la bambina di tre anni caduta nella cisterna al piano terra della sua abitazione nel centro storico del borgo valdorciano. “Stavo andando al mio garage quando il nonno della piccola mi è venuto incontro chiedendomi aiuto – ...

Bimba cade in un pozzo - passante salva lei e la mamma che si era tuffata : 'Non ci ho pensato un attimo' : Tragedia sfiorata a San Quirico d'Orcia , nel senese, dove nel primo pomeriggio una bambina è scivolata in un pozzo profondo 7 metri all'interno della sua abitazione. Al momento della caduta il pozzo ...

Bimba cade in un pozzo nel Senese : salvata dalla mamma e da un passante : Una bambina di tre anni, caduta in un pozzo cisterna di un’abitazione, ha rischiato di annegare ed è stata salvata dall’intervento della mamma, che si è buttata nel pozzo e l’ha tenuta con la testa fuori dall’acqua, e di un passante che si è calato con una fune, hanno evitato la tragedia. E’ successo a San Quirico d’Orcia, nel Senese, dove nel primo pomeriggio una bambina è scivolata in un pozzo profondo 7 ...

Siena - Bimba di 3 anni cade nel pozzo a 7 metri : la mamma si tuffa e le tiene la testa alta : bimba cade in pozzo nel Senese, salvata dalla mamma e da un passante. La donna l'ha tenuta con testa sollevata, l'uomo le ha recuperate entrambe. La bambina sta bene, solo una leggera ipotermia.Continua a leggere

Udine - cade dal balcone e fa un volo di quattro metri : grave una Bimba di 3 anni : Una bambina di 3 anni è caduta dal balcone di casa mentre stava giocando, facendo un volo di 4 metri. Era con la mamma al momento di quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Al vaglio dei carabinieri le cause. L'edificio pare fosse in ristrutturazione e privo di parapetto.Continua a leggere

La domestica lascia la Bimba di 9 mesi sul letto : la piccola cade sul pavimento e muore : La domestica lascia la bimba di 9 mesi sul letto: la piccola cade sul pavimento e muore Il dramma è avvenuto nel Distretto di Tuen Mun, a Hong Kong. La polizia ha archiviato il caso come incidente. Sulla tragedia è intervenuto anche il Dipartimento della salute: “Se lasciate i bimbi da soli a dormire, metteteli […] L'articolo La domestica lascia la bimba di 9 mesi sul letto: la piccola cade sul pavimento e muore proviene da NewsGo.

La domestica lascia la Bimba di 9 mesi sul letto : la piccola cade sul pavimento e muore : Il dramma è avvenuto nel Distretto di Tuen Mun, a Hong Kong. La polizia ha archiviato il caso come incidente. Sulla tragedia è intervenuto anche il Dipartimento della salute: "Se lasciate i bimbi da soli a dormire, metteteli nella culla o in un box".Continua a leggere

Grecia - tragedia in un campo profughi : Bimba di 4 anni cade in una fogna e muore : Grecia, tragedia in un campo profughi: bimba di 4 anni cade in una fogna e muore E’ accaduto in un campo profughi di Tebe. Il corpo della piccola è stato rinvenuto sul fondo di un condotto fognario.Continua a leggere E’ accaduto in un campo profughi di Tebe. Il corpo della piccola è stato rinvenuto sul […] L'articolo Grecia, tragedia in un campo profughi: bimba di 4 anni cade in una fogna e muore proviene da NewsGo.

Grecia - tragedia in un campo profughi : Bimba di 4 anni cade in una fogna e muore : E' accaduto in un campo profughi di Tebe. Il corpo della piccola è stato rinvenuto sul fondo di un condotto fognario.Continua a leggere

VARESE - Bimba DI 3 ANNI CADE DAL BALCONE : GRAVISSIMA/ In prognosi riservata all’ospedale di Bergamo : VARESE, BIMBA di 3 ANNI CADE dal BALCONE: è GRAVISSIMA. La vicenda è avvenuta a Lonate Pozzallo, la piccola stava giocando con la sorella: è in pericolo di vita(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:00:00 GMT)