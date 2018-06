Biella | profanata tomba al cimitero di Oropa | satanismo? Ultime notizie | dal pentacolo

Biella - profanata una tomba nel cimitero di Oropa : i resti del cadavere sparsi per terra. Ipotesi satanismo : Hanno estratto una bara da una cappella privata, hanno disfatto la salma e ne hanno sparso i resti per terra. Proprio come in alcuni riti satanici. È accaduto nella notte fra venerdì e sabato nel cimitero monumentale di Oropa, nel biellese. Non un luogo casuale, dato che poche settimane fa un gesto simile era stato compiuto nel camposanto di Cossila San Grato, a poco più di dieci chilometri di distanza. Il sospetto dei carabinieri, giunti sul ...