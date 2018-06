Beach volley | Campionato Italiano 2018 Bibione Semifinali | Colombi Breidenbach per

Beach volley - World Tour 2018 Singapore. Dopo otto anni riecco la Cina al maschile : primo sigillo targato Paulao con Gao/Li : Arriva il primo successo targato Paulao per la Cina al maschile nel torneo 2 Stelle di Singapore che ha incoronato i cinesi Gao/Li nel torneo maschile e in campo femminile ha visto l’ennesimo successo giapponese con Suzuki/Murakami che hanno vinto il derby nipponico con Kusano/Take. In campo maschile i cinesi Gao/Li tornano sul gradino più alto del podio sette anni e undici mesi Dopo la vittoria ottenuta a Marsiglia da Penggen Wu/Linyin Xu ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Europa in gran forma : oggi le sfide decisive per il podio. Ci sono anche Perusic/Schweiner : Si avvicina l’appuntamento continentale e l’Europa lancia un segnale chiaro sulla sabbia di Ostrava. Sette semifinalisti su otto vengono dal Vecchio Continente nel torneo 4 Stelle ceco ma bisogna anche dire che, per quasi tutti i brasiliani, si trattava del primo appuntamento con le nuove formazioni, mentre gli statunitensi di punta hanno preferito partecipare al ricco torneo AVP di Seattle. Resta comunque un dato molto interessante ...

Beach volley : Tricolore a Bibione una giornata di sorprese : Bibione - Fasi decisive a Bibione per la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley: si sono appena conclusi sui 4 campi di gara gli incontri della seconda giornata caratterizzata ...

Beach volley - Campionato Italiano Assoluto - Bibione. Cecchin/Dal Molin e Colombi/Breidenbach centrano nuovamente le semifinali! : Terminata anche la seconda giornata di gare della tappa del Campionato Italiano Assoluto di Bibione,che oggi ha accolto i Beachers con un clima decisamente più favorevole rispetto a ieri. Si sono svolte le gare che hanno decretato i primi semifinalisti, sia nel femminile che nel maschile. Nel maschile, percorso netto per Di Francesco/Vanni, i primi semifinalisti, che sconfiggono prima Casellato/Canegallo e Ficosecco/Giumelli, poi stupiscono e ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Lupo/Nicolai ancora battuti dagli spagnoli. Nono posto e indicazioni positive per gli azzurri : Otto a otto. Herrera/Gavira vincono il sedicesimo scontro diretto con Lupo/Nicolai e pareggiano il conto con gli azzurri, relegandoli al Nono posto come tre mesi e mezzo fa a Doha. Gli spagnoli vincono 2-1 l’ennesima battaglia con gli azzurri ma per Lupo/Nicolai la sconfitta di oggi ha un sapore diverso da quella subita tempo fa quando erano al meglio della condizione. Una sconfitta da prendere con un sorriso perché, seppure a tratti, gli ...

Beach volley - World Tour 2018 - Singapore. Doppio quinto posto per le azzurre : Si chiude con un Doppio quinto posto e un pizzico di rammarico l’avventura delle due coppie azzurre, Zuccarelli/Traballi e Barboni/Costantini, in gara nel tabellone principale del torneo 2 Stelle di Singapore. Un risultato comunque positivo per il movimento azzurro, che ha piazzato due coppie nei quarti di finale di un evento discretamente (per questo livello) frequentato. Zuccarelli/Traballi hanno sconfitto in rimonta nella notte italiana ...

Beach volley - World Tour 2018 Ostrava. Ancora Herrera/Gavira! Lupo/Nicolai per il riscatto con gli spagnoli negli ottavi : Ancora loro. Da una parte Paolo Nicolai e Daniele Lupo, dall’altra gli spagnoli Herrera/Gavira per una sfida che può aprire le porte di un risultato molto importante. Domani alle 12.30 sulla sabbia di ostrava per la sedicesima volta (8 vittorie per gli azzurri, 7 per gli iberici) Lupo/Nicolai ed Herrera/Gavira incroceranno le armi con in palio un posto nei quarti di finale dove la coppia vincitrice affronterà la vincente ...

Beach volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 - Bibione. Il forte vento non fermano le qualificazioni! : Si è conclusa la giornata di qualificazioni della tappa del Campionato Assoluto 2018 di Bibione. Nonostante il maltempo e il forte vento, si sono completati tutti i match che hanno decretato le 6 coppie maschili e femminili che accedono al main draw di domani. Nel maschile, grande successo per Canegallo/Casellato, che si impongono sull’ex campione Italiano Matteo Martino e il compagno Coelho de Brito per 2-1. Festeggiano anche ...

Beach volley - World Tour 2018 Singapore. Tris di vittorie : doppia coppia azzurra negli ottavi! : Tris di vittorie, un primo e un secondo posto nel girone e due ottavi di finale tutt’altro che impossibili. Niente male per le due coppie italiane impegnate nel 2 Stelle di Singapore la prima giornata di sfide del tabellone principale. Bella sorpresa per Barboni e Costantini che vincono addirittura il loro girone con un doppio successo che permette loro di trovare domani negli ottavi di finale una coppia non certo irresistibile di Hong ...

Beach volley - campionato italiano : i risultati delle qualificazioni di Bibione : A Bibione si è conclusa la seconda tappa del campionato italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile Si è da poco conclusa sulla sabbia di Bibione, in provincia di Venezia, la giornata inaugurale della seconda tappa del campionato italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile: il maltempo non ha impedito il regolare completamento dei due tabelloni delle qualifiche, che hanno sancito il passaggio di 6 coppie per gender al main ...

