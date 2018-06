Batteri e funghi | ecco quando cambiare le lenzuola per evitare allergie

meteoweb.eu

(Di domenica 24 giugno 2018) Trascorriamo gran parte della nostra vita (1/3) in un luogo dove possono proliferare in breve tempo, secondo il microbiologo Philip Tierno della New York University. Se lasciate per troppo tempo, la vita microscopica che vive tra le pieghe delle nostrepotrebbe anche farci ammalare, ha spiegato Terno a Business Insider. Secondo l’esperto infatti levanno cambiate una volta alla settimana. Annualmente, noi esseri umani produciamo quasi 98 litri di sudore e l’umidità è un terreno di coltura perfetto per i: quale luogo migliore dei materassi e dei cuscini per proliferare? Uno studio ha persino scoperto che nei cuscini, dopo un anno e mezzo di utilizzo e fino a 20 anni, si possono rilevare anche 17 tipi diversi di. Per non parlare delle. I microbi che vivono tra levengono prodotti soprattutto da noi: il nostro ...