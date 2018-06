Basket 3×3 | Qualificazioni Europe Cup 2018 | le Azzurre a punteggio pieno dopo i primi due

Basket 3×3 – Qualificazione Europeo di Bucarest - Italia a punteggio pieno : battute Grecia e Andorra : Le Azzurre 3×3 battono Grecia ed Andorra, domani le sfide contro Spagna e Azerbaijan. Adamoli: “Ci siamo preparati a testa bassa. Domani due gare intense” A punteggio pieno! Ad Andorra la Nazionale femminile 3×3 dopo aver vinto contro la Grecia 22-7, nella partita inaugurale del Torneo, batte anche la nazionale Andorrana 21-10 nella seconda gara di Qualificazione all’Europeo di Bucarest (14-16 settembre). “Non era facile ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : le convocate dell’Italia. Le Campionesse del Mondo tornano in campo! : L’Italia ha vinto i Mondiali 2018 di Basket 3×3 riscrivendo un pezzetto di storia della pallacanestro azzurra ma la stagione delle azzurre non si è conclusa a Manila. Dopo i dovuti festeggiamenti per il trionfo iridato nelle Filippine, la nostra Nazionale torna subito in campo: nel weekend del 23-24 giugno, infatti, le ragazze saranno impegnate nelle Qualificazioni alla fase finale della Europe Cup 2018, in programma a Bucarest ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Al femminile gruppo guidato da Policari - al maschile convocati in 8 per 4 posti : La FIP ha diramato a inizio settimana l’elenco dei convocati per il torneo 3×3 dei Giochi del Mediterraneo, indicando in modo specifico le formazioni come “Basket 3×3 under 23”: in effetti, nessuno dei convocati è nato prima del 1995. Partiamo dal femminile, dove sono state chiamate le seguenti atlete: Alessia Cabrini – Classe 1996, ha giocato l’ultima stagione a metà tra il Monaco Basket, in terza serie ...

Basket 3×3 - Rae Lin D’Alie : “L’Italia punta alle medaglie olimpiche! Dopo il trionfo ai Mondiali bisogna lavorare” : Rae Lin D’Alie è stata una delle protagoniste del trionfo dell’Italia femminile ai Mondiali di Basket 3×3. La cestista, reduce dall’impresa di Manila, ci ha rilasciato un’intervista esclusiva. Partiamo dall’inizio, quando in quel di Salerno hai partecipato alla prima gara di 3×3. Ripensando a quei momenti ricordi di aver capito subito che le tue caratteristiche si potessero coniugare perfettamente con i ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup – Gli azzurri per il raduno maschile di Roma : Nazionale Open maschile 3×3 – Qualificazione FIBA 3×3 Europe Cup II Settore Squadre Nazionali 3×3, in occasione del raduno, che si svolgerà a Roma dal 25 al 27 giugno 2018 e della partecipazione alle Qualificazioni alla FIBA 3×3 Europe Cup in programma a Poitiers (Francia) dal 27 giugno al Primo luglio 2018, convoca i seguenti giocatori e lo staff: Cognome Nome Anno Altezza Società 1 Bertone Pablo ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Tra il 27 e il 29 giugno, all’Auditori Camp de Mart di Tarragona, si terrà il torneo di Basket 3×3 valevole per i Giochi del Mediterraneo 2018. Vi partecipano 12 squadre nel torneo maschile; il torneo femminile, invece, vede ai nastri di partenza 10 nazionali. Di seguito, vi forniamo il Programma completo dei tre giorni con la palla a spicchi. Ricordiamo che sarà possibile seguire l’evento in streaming su Olympic Channel. Non ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Squadra sperimentale con vista sul futuro : L’avventura delle due formazioni italiane, maschile e femminile, nel torneo di Basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo 2018 comincerà il 27 giugno nella bellissima cornice del Camp de Mart di Tarragona. Il torneo maschile vedrà affrontarsi 12 squadre, divise in 4 gironi da tre: le prime due di ciascun girone passano ai quarti. L’Italia è stata sorteggiata con Egitto e Grecia. Vediamo i quattro componenti della nazionale ...

Lo sport italiano è sempre più donna. Basket 3×3 - calcio femminile - gli ori di PyeongChang : il cuore delle Sorelle d’Italia : Il 2018 è l’anno delle donne nello sport italiano. L’ennesima dimostrazione è arrivata oggi da Manila, nelle Filippine, dove l’Italia ha trionfato nei Mondiali femminili di Basket 3×3, nuova disciplina olimpica. Come se non bastasse, poi, qualche ora dopo, è toccato a Flavia Severin, nuova campionessa d’Europa di boxe nella categoria +81 kg. Due trionfi che si inseriscono perfettamente in un 2018 sempre più tinto di ...

Basket 3×3 - Italia in cima al mondo. Merito alla FIP di averci sempre creduto. E ora le Olimpiadi… : L’Italia ha vinto i Mondiali femminili di Basket 3×3 trionfando oggi a Manila, nelle Filippine. L’ultima giornata, dedicata alla fase ad eliminazione diretta, è stata vissuta tutta d’un fiato. Dai quarti fino alla finalissima, per una corsa indimenticabile e già nella storia dello sport Italiano. Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Ciavarella e Giulia Rulli hanno messo in fila prima gli Stati Uniti, poi hanno ...

Basket 3×3 - chi è Rae Lin D’Alie? Il folletto italo-americano che ha trascinato l’Italia sulla vetta planetaria! : Il pubblico di Manila, a un certo punto, ha iniziato a impazzire per lei. Le hanno dato il titolo di MVP della manifestazione, ed è anche diventata, con 52 punti segnati, la più prolifica realizzatrice del Mondiale 3×3. Rae Lin D’Alie, che all’anagrafe è anche Marie, ha trascinato l’Italia sul tetto del mondo di questo Basket veloce, nato nei playground, ma diventato specialità riconosciuta in ambito internazionale fino a ...

Italia nella leggenda - primo oro mondiale di sempre nel Basket 3×3 in una nuova dimensione e ora le Olimpiadi di Tokyo 2020 : La Nazionale Italiana di pallacanestro femminile 3×3 è campione del Mondo! nella capitale delle Filippine il quartetto composto da Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli ha completamente riscritto la storia della palla a spicchi nel Bel Paese: mai nessuna rappresentativa nostrana – senior o giovanile, maschile o femminile – aveva vinto un mondiale fino ad oggi! Il primo titolo intercontinentale ...

3×3 uguale vittoria! Italia Campione del Mondo : le ragazze del Basket azzurro battono la Russia in finale [GALLERY] : L’Italia del 3×3 nella storia: le azzurre Campionesse del Mondo a Manila, battuta la Russia in finale Giornata memorabile per la pallacanestro Italiana femminile! Le azzurre del 3×3, qualificatesi ieri ai quarti di finale, sono state protagoniste oggi di tre match da sogno che le hanno portate alla vittoria del Mondiale. L’Italia sul tetto del Mondo! Marcella Filippi e compagne hanno battuto questa mattina gli Stati Uniti, ...

Basket 3×3 - Gianni Petrucci : "Vittoria straordinaria - ora puntiamo all'oro olimpico" : ... l'Italia ha realizzato un'impresa leggendaria ai Mondiale di Basket 3×3 di Manila , Filippine, laureandosi per la prima volta nella storia campione del mondo . Giulia Ciavarella, Rae Lin D'Alie, ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : nel torneo maschile Serbia Campione del Mondo per la quarta volta in cinque edizioni : Il Mondiale di Basket 3×3 ha emesso il suo verdetto al maschile: la Serbia è ancora una volta sul tetto del Mondo, impedendo che l’Olanda si prendesse la rivincita rispetto all’edizione 2017. Al terzo posto arriva la Slovenia, le cui soddisfazioni di questa stagione cestistica si ampliano ulteriormente dopo l’Europeo del Basket tradizionale vinto dalla nazionale di Luka Doncic e Goran Dragic. QUARTI DI FINALE La Serbia ...