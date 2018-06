Ballottaggi | urne chiuse nei 75 comuni al voto Al via lo spoglio Alle 19 affluenza in

Ballottaggi - chiuse le urne | : Iniziato lo spoglio delle schede. Nella città del ponente la sfida tra Lanteri e Scajola, nello Spezzino tra Ponzanelli e Cavarra

Ballottaggi - seggi aperti dalle 7 alle 23 : quasi 3 milioni alle urne in 75 comuni : E sempre Di Maio rincara la dose con il reddito di cittadinanza, misura che il ministro dell'Economia Tria aveva di fatto congelato. La questione, da sempre cavallo di battaglia per il Movimento, ...

Dalle 7 tornano alle urne 2 milioni e 793mila elettori per il turno di Ballottaggio in 75 comuni : Bergamo - Dalle 7 tornano alle urne 2 milioni e 793mila elettori per il turno di ballottaggio in 75 comuni, in cui il 10 giugno scorso non è stato eletto il sindaco, e nel III municipio di Roma. Sono 14 i capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione. In 9 è avanti il centrodestra, nei restanti 4 il centrosinistra. Occhi puntati sulle 'mosse' di M5S che si trova a dover affrontare sfide cruciali per le ricadute ...

COME SI VOTA - Ballottaggi ELEZIONI COMUNALI 2018/ Amministrative - scheda elettorale : urne aperte dalle 7 : 00 : COME si VOTA ai BALLOTTAGGI, ELEZIONI COMUNALI 2018: Amministrative comuni e scheda elettorale, al voto 14 capoluoghi di provincia, rebus sull'affluenza(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 08:50:00 GMT)

Ballottaggi : seggi aperti dalle 7 alle 23 - quasi 3 milioni alle urne in 75 comuni : E sempre Di Maio rincara la dose con il reddito di cittadinanza, misura che il ministro dell'Economia Tria aveva di fatto congelato. La questione, da sempre cavallo di battaglia per il Movimento, ...

Ballottaggi : urne aperte in 75 comuni. La Lega va a caccia dei comuni rossi : Sono 14 i capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione. Sfide cruciali per le ricadute nazionali. Cinquestelle ago della bilancia, al Ballottaggio solo in 7 comuni -

Quasi 3 milioni alle urne per i Ballottaggi in 75 Comuni : Roma, 23 giu. , askanews, A due settimane dal primo turno delle elezioni amministrative, domenica 24 giugno 2 milioni e 793mila elettori torneranno al voto per scegliere i sindaci di 75 Comuni. Un ...

Ballottaggi - 2 - 9 milioni alle urne . Le sfide a Pisa - Siena e Imola (con Lega e M5S rivali) : Domenica dalle 7 alle 23 si vota in 75 Comuni. Al primo turno il centrodestra aveva fatto quasi il pieno: per il Pd è una «sfida di sopravvivenza» nei fortini rossi

Ballottaggi - quasi 3 milioni alle urne per il secondo turno delle elezioni comunali : A due settimane dal primo turno delle elezioni amministrative, 2 milioni e 793mila elettori torneranno al voto per scegliere i sindaci di 75 Comuni. Un appuntamento elettorale politicamente significativo soprattutto...

Ballottaggi - 2 - 9 milioni alle urne per eleggere i sindaci. Le sfide a Pisa - Siena e Imola - con Lega e M5S rivali - : Quasi 3 milioni di italiani chiamati alle urne per i Ballottaggi che eleggeranno i sindaci in 75 Comuni sopra i 15 mila abitanti. Domenica 24 giugno si voterà in un'unica giornata, dalle 7 alle 13. ...

Udine - urne aperte per il Ballottaggio tra il dem Martines e il leghista Fontanini dopo 15 anni di giunte di centrosinistra : Udine al voto per il ballottaggio tra il dem Vincenzo Martines, già consigliere regionale e vice dell’ex sindaco Furio Honsell, e il leghista Pietro Fontanini, presidente uscente della Provincia. Alle 12 era andato alle urne il 17,54% degli aventi diritto. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, alle 23. La partita è importante per il Pd: il capoluogo friulano potrebbe confermarsi ultima trincea del centrosinistra in ...