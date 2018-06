Ballottaggi | urne aperte in 75 comuni La Lega va a caccia dei comuni rossi

Quasi 3 milioni alle urne per i Ballottaggi in 75 Comuni : Roma, 23 giu. , askanews, A due settimane dal primo turno delle elezioni amministrative, domenica 24 giugno 2 milioni e 793mila elettori torneranno al voto per scegliere i sindaci di 75 Comuni. Un ...

Ballottaggi - 2 - 9 milioni alle urne . Le sfide a Pisa - Siena e Imola (con Lega e M5S rivali) : Domenica dalle 7 alle 23 si vota in 75 Comuni. Al primo turno il centrodestra aveva fatto quasi il pieno: per il Pd è una «sfida di sopravvivenza» nei fortini rossi

Ballottaggi - quasi 3 milioni alle urne per il secondo turno delle elezioni comunali : A due settimane dal primo turno delle elezioni amministrative, 2 milioni e 793mila elettori torneranno al voto per scegliere i sindaci di 75 Comuni. Un appuntamento elettorale politicamente significativo soprattutto...

Ballottaggi - 2 - 9 milioni alle urne per eleggere i sindaci. Le sfide a Pisa - Siena e Imola - con Lega e M5S rivali - : Quasi 3 milioni di italiani chiamati alle urne per i Ballottaggi che eleggeranno i sindaci in 75 Comuni sopra i 15 mila abitanti. Domenica 24 giugno si voterà in un'unica giornata, dalle 7 alle 13. ...

Udine - urne aperte per il Ballottaggio tra il dem Martines e il leghista Fontanini dopo 15 anni di giunte di centrosinistra : Udine al voto per il ballottaggio tra il dem Vincenzo Martines, già consigliere regionale e vice dell’ex sindaco Furio Honsell, e il leghista Pietro Fontanini, presidente uscente della Provincia. Alle 12 era andato alle urne il 17,54% degli aventi diritto. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, alle 23. La partita è importante per il Pd: il capoluogo friulano potrebbe confermarsi ultima trincea del centrosinistra in ...